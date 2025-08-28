中職／感受到打線想支援羅戈 平野惠一點出岳東華美技原因

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊今天以8：6擊敗樂天桃猿隊。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊今天以8：6擊敗樂天桃猿隊。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊今天以8：6擊敗樂天桃猿隊取得對戰6連勝，先發投手羅戈首局掉3分後回穩繳出優質先發，打線也很快回應出5分大局，總教練平野惠一感受到野手想要給羅戈支援的心，尤其上次發生失誤的岳東華今天更是有美技演出。

羅戈今天1局上被林承飛敲出三分砲，不過2局下兄弟打線用著5支安打加上1次四壞保送、攻下5分逆轉，羅戈也越投越穩，最終投完6局失3分，拿下相隔3場的勝投。

平野惠一指出，羅戈今天後面確實有守住局面，不過球隊有希望他完成的任務，就是對付右打者，沒能達成是比較可惜的地方。羅戈今天面對猿隊先發5名左打，被林承飛、林立、林智平、成晉敲出安打。

不過自家打線能夠很快給予回應取得領先，平野惠一也認為這點確實不錯，「羅戈有幾場火力沒有支援，野手有責任在身上的感覺，尤其東華在意上次羅戈先發時自己的失誤，今天攻守都有貢獻。」

平野惠一點出，岳東華今天在3局上有阻止盜壘的觸殺、5局上抓到雙殺的美技守備，另外宋晟睿也靠假動作讓跑者遲疑，在第7局長傳抓到對方出局，「今天排他第9棒就是希望專注守備，做得很好。」

羅戈 平野惠一 樂天桃猿

