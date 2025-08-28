圖輯／中職羅戈6局失3分獲MVP 中信兄弟8：6擊敗樂天桃猿

中信兄弟隊今天在台北大巨蛋主場出戰來訪的樂天桃猿隊，中信兄弟派出羅戈先發對上樂天桃猿隊的黃子鵬，終場結束中信兄弟隊以8：6擊敗樂天桃猿隊。

中信兄弟隊先發投手羅戈主投6局失3分奪下勝投及單場MVP，樂天桃猿隊先發投黃子鵬主投1.2局失5分退吞敗。1局上樂天桃猿隊林承飛擊出3分全壘打；3局下中信兄弟隊江坤宇擊出2分打點安打，高宇杰擊出1分打點安打，王威晨擊出2分打點安打；7局下中信兄弟隊許基宏擊出2分打點全壘打；8局下中信兄弟隊高宇杰擊出高飛犧牲打送回三壘跑者；9局上樂天桃猿隊陳晨威擊出2分打點二壘安打，中信兄弟投手吳俊偉暴投讓樂天桃猿三壘跑者成晉跑回本壘。 7局下中信兄弟隊許基宏擊出2分打點全壘打。記者季相儒／攝影 9局上樂天桃猿隊陳晨威擊出2分打點二壘安打。記者季相儒／攝影 9局上中信兄弟投手吳俊偉暴投讓樂天桃猿三壘跑者成晉跑回本壘。記者季相儒／攝影 中信兄弟隊先發投手羅戈主投6局失3分奪下勝投。記者季相儒／攝影 7局下中信兄弟隊許基宏擊出2分打點全壘打。記者季相儒／攝影