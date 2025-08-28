圖輯／中職羅戈6局失3分獲MVP 中信兄弟8：6擊敗樂天桃猿
中信兄弟隊今天在台北大巨蛋主場出戰來訪的樂天桃猿隊，中信兄弟派出羅戈先發對上樂天桃猿隊的黃子鵬，終場結束中信兄弟隊以8：6擊敗樂天桃猿隊。
中信兄弟隊先發投手羅戈主投6局失3分奪下勝投及單場MVP，樂天桃猿隊先發投黃子鵬主投1.2局失5分退吞敗。1局上樂天桃猿隊林承飛擊出3分全壘打；3局下中信兄弟隊江坤宇擊出2分打點安打，高宇杰擊出1分打點安打，王威晨擊出2分打點安打；7局下中信兄弟隊許基宏擊出2分打點全壘打；8局下中信兄弟隊高宇杰擊出高飛犧牲打送回三壘跑者；9局上樂天桃猿隊陳晨威擊出2分打點二壘安打，中信兄弟投手吳俊偉暴投讓樂天桃猿三壘跑者成晉跑回本壘。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言