中職／羅戈挨三分砲回穩繳優質先發 擺脫悲情奪8月首勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊先發投手羅戈。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊先發投手羅戈。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊先發投手羅戈首局就挨三分砲，然而後續連送樂天桃猿隊5顆鴨蛋，加上自家打線在2局下回應的5分大局，隨著兄弟以8：6贏球，羅戈擺脫8月悲情拿下本季第9勝。

截至今天賽前，羅戈先發時的隊友得分援護率4.49其實不錯，不過在自家先發投手中只能排到第6，也是目前一軍三名洋投最末，8月13日才寫下先發9局無失分、無關勝敗的悲情紀錄。

羅戈8月前3場出賽的援護率僅0.45，幾乎是掉1分就要吞敗結果是0勝2敗，而今天開賽羅戈1局上就被陳晨威、林智平敲出安打，2出局後更被林承飛掃出左外野全壘打，一下就丟掉3分。

只不過兄弟打線在2局下回應，從許基宏保送上壘開始，張志豪、岳東華、江坤宇、高宇杰連續敲安，江坤宇的安打有2分打點、高宇杰1分打點，2出局後王政順觸身球又形成滿壘，王威晨安打敲回2分，也將猿隊先發投手黃子鵬打退場。

兄弟今天先發前6棒都是左打的安排，就是為了應付低肩側投的黃子鵬，而黃子鵬僅投1.2局退場，是生涯第2次先發未投滿2局，去年8月3日因身體不適僅投1.1局退場，今天也是生涯首次先發未投滿2局就失5分。

有了分數支援，羅戈在首局掉分後，接下來5個半局都未失分，以98球投完6局，被敲5支安打包含1轟、失3分，另有4次三振、1次四壞保送，賽後防禦率2.28。

兄弟在比賽後段仍持續追加分數，7局下許基宏敲出中外野的兩分砲、個人本季第16轟，也終結7月30日至今的全壘打荒；8局下展現推進能力，岳東華敲出二壘安打後，江坤宇的右外野飛球推進上三壘，高宇杰高飛犧牲打得分。

9局下兄弟先推出謝榮豪，不過被敲出2支安打又投出保送，留下1出局、滿壘退場，吳俊偉接手後被陳晨威敲出外野的二壘安打、丟掉2分，雖讓林立敲出內野滾地出局，但又投出暴投奉送1分，好在以再見三振守住勝利。

3局下中信兄弟隊王威晨擊出2分打點安打超前比數。記者季相儒／攝影
3局下中信兄弟隊王威晨擊出2分打點安打超前比數。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投黃子鵬。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投黃子鵬。記者季相儒／攝影
7局下中信兄弟隊許基宏擊出2分砲。記者季相儒／攝影
7局下中信兄弟隊許基宏擊出2分砲。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投黃子鵬主投1.2局失5分退場。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投黃子鵬主投1.2局失5分退場。記者季相儒／攝影

