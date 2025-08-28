快訊

中職／14216人！兄弟改寫大巨蛋周四「真平日」最高票房

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟連續兩天在台北大巨蛋舉行《Zespri快充 兄弟快衝！》主題日，賽前Passion Sisters表演。記者季相儒／攝影
中信兄弟連續兩天在台北大巨蛋舉行《Zespri快充 兄弟快衝！》主題日，賽前Passion Sisters表演。記者季相儒／攝影

中信兄弟連續兩天在台北大巨蛋舉行《Zespri快充 兄弟快衝！》主題日，昨天吸引13885人進場，今天則是14216人，都在平日開出亮麗票房，寫下大巨蛋啟用後中職周四賽事進場人數第二高紀錄，扣除連假的「真平日」則是第一高。

台北大巨蛋在去年啟用後成為中職比賽場地之一，周四最高票房紀錄是去年4月4日，兄弟在此舉辦官大元引退儀式加上清明連假第一天，共有25942人進場。

原本次高紀錄是今年6月12日富邦悍將隊在此作為主隊與味全龍隊交手，吸引13091人，今天中信兄弟隊與樂天桃猿隊之戰則是14216進場，超越成為大巨蛋周四第二高紀錄。

中信兄弟連續兩天在台北大巨蛋舉行《Zespri快充 兄弟快衝！》主題日，吸引不少球迷進場。記者季相儒／攝影
中信兄弟連續兩天在台北大巨蛋舉行《Zespri快充 兄弟快衝！》主題日，吸引不少球迷進場。記者季相儒／攝影
中信兄弟連續兩天在台北大巨蛋舉行《Zespri快充 兄弟快衝！》主題日，賽前Passion Sisters表演。記者季相儒／攝影
中信兄弟連續兩天在台北大巨蛋舉行《Zespri快充 兄弟快衝！》主題日，賽前Passion Sisters表演。記者季相儒／攝影

