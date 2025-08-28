中職／14216人！兄弟改寫大巨蛋周四「真平日」最高票房

中信兄弟連續兩天在台北大巨蛋舉行《Zespri快充 兄弟快衝！》主題日，昨天吸引13885人進場，今天則是14216人，都在平日開出亮麗票房，寫下大巨蛋啟用後中職周四賽事進場人數第二高紀錄，扣除連假的「真平日」則是第一高。

台北大巨蛋在去年啟用後成為中職比賽場地之一，周四最高票房紀錄是去年4月4日，兄弟在此舉辦官大元引退儀式加上清明連假第一天，共有25942人進場。