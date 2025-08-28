中職／象猿戰「龍燈」閃爍成插曲 味全球團為廠商失誤致歉
今天在台北大巨蛋的中信兄弟與樂天桃猿隊出現「光害」，因中外野閃爍燈光導致比賽暫停約3分鐘，味全龍隊對此發表聲明，因廠商操作失誤導致燈光通電，造成賽事干擾感到抱歉。
象猿戰打到2局上1出局、三壘有人時，中外野「打者之眼」上方架設的燈光開始閃爍，影響到打者視線比賽因此暫停，工作人員也趕緊前往關閉燈光。
今天主場球隊雖是兄弟，不過燈光為明日主場球隊味全龍配合賽後演出提前架設，龍隊對此表示：「關於稍早賽事進行中，因配合廠商人員操作失誤，導致未開放區域燈光通電亮燈，球團已立即請廠商關閉並停止動作，造成賽事干擾誠摯致上歉意。」
