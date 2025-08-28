圖輯／中職黃子鵬1.2局掉5分退場 5局結束中信5：3領先樂天

快訊

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
樂天桃猿隊先發投黃子鵬。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投黃子鵬。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊今天在台北大巨蛋主場出戰來訪的樂天桃猿隊，中信兄弟派出羅戈先發對上樂天桃猿隊的黃子鵬。

中信兄弟隊先發投手羅戈目前投完5局失3分，樂天桃猿隊先發投黃子鵬主投1.2局失5分退場。1局上樂天桃猿隊林承飛擊出3分全壘打；3局下中信兄弟隊江坤宇擊出2分打點安打，高宇杰擊出1分打點安打，王威晨擊出2分打點安打。5局結束中信兄弟隊暫時以5：3領先樂天桃猿隊。

1局上樂天桃猿隊林承飛擊出3分全壘打。記者季相儒／攝影
1局上樂天桃猿隊林承飛擊出3分全壘打。記者季相儒／攝影
3局下中信兄弟隊王威晨擊出2分打點安打超前比數。記者季相儒／攝影
3局下中信兄弟隊王威晨擊出2分打點安打超前比數。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊先發投手羅戈。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊先發投手羅戈。記者季相儒／攝影

樂天桃猿 中信兄弟

