中職／象猿戰出現「光害」 暫停3分鐘後緊急關閉閃爍燈

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
今天在台北大巨蛋的中信兄弟與樂天桃猿隊因為中外野閃爍的燈光，比賽一度暫停約3分鐘。記者季相儒／攝影
今天在台北大巨蛋的中信兄弟與樂天桃猿隊因為「光害」，比賽一度暫停，中外野閃爍的燈光花了約3分鐘關閉，比賽恢復進行後，羅戈化解三壘有人危機，不過兄弟仍以0：3落後猿隊。

2局上猿隊打擊時，1出局、三壘有人輪到成晉上場，此時中外野「打者之眼」上方架設的燈光開始閃爍，影響到打者視野因此暫停比賽。

今天兄弟並無賽後表演需求，據了解，中外野的燈光是明天主場球隊味全龍隊先行設置，而工作人員趕緊衝去將兩盞突然閃爍的燈關閉。

比賽暫停3分鐘後重新舉行，兄弟先發投手羅戈先三振掉成晉，再讓陳晨威敲出飛球出局，未讓第1局失3分的戲碼再上演。

今天在台北大巨蛋的中信兄弟與樂天桃猿隊因為中外野閃爍的燈光，比賽一度暫停約3分鐘。記者蘇志畬／攝影
