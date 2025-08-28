聽新聞
中職／曾頌恩也感冒休兵2天 考量一、二軍輪調張士綸進入視野
中信兄弟隊曾頌恩連兩天未出賽，總教練平野惠一解釋，因感冒關係決定讓他休息，而高宇杰康復的狀況也讓教練團考慮下周進行一、二軍人員輪調，近期二軍打得火燙的張士綸是考量人選之一。
曾頌恩上周5場比賽都有出賽，然而這周首戰未出賽，今天也不在先發名單，平野惠一透露，曾頌恩有感冒，雖然已經退傷也來練習，「他說比賽後半可以上，但不想要他有負擔，以防萬一之下讓他休息，明天應該就可以。」
兄弟近期不少球員都遇到感冒問題，高宇杰也因此中斷先發，到昨天才回到先發打線，但表現沒有什麼問題，讓教練團思考人員輪調的可能性。
張士綸今年在二軍出賽26場，繳出打擊率3成49、上壘率4成33、長打率0.386的成績，近期連續4場出賽都是單場2支安打以上，26日出賽更是單場5打數5安打。
平野惠一也指出，目前二軍回報的狀況，最推薦的人選就是張士綸，另外也有考慮林志綱，因為他的工具人能力。
