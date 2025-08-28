中職／曾頌恩也感冒休兵2天 考量一、二軍輪調張士綸進入視野

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊曾頌恩。報系資料照
中信兄弟隊曾頌恩。報系資料照

中信兄弟隊曾頌恩連兩天未出賽，總教練平野惠一解釋，因感冒關係決定讓他休息，而高宇杰康復的狀況也讓教練團考慮下周進行一、二軍人員輪調，近期二軍打得火燙的張士綸是考量人選之一。

曾頌恩上周5場比賽都有出賽，然而這周首戰未出賽，今天也不在先發名單，平野惠一透露，曾頌恩有感冒，雖然已經退傷也來練習，「他說比賽後半可以上，但不想要他有負擔，以防萬一之下讓他休息，明天應該就可以。」

兄弟近期不少球員都遇到感冒問題，高宇杰也因此中斷先發，到昨天才回到先發打線，但表現沒有什麼問題，讓教練團思考人員輪調的可能性。

張士綸今年在二軍出賽26場，繳出打擊率3成49、上壘率4成33、長打率0.386的成績，近期連續4場出賽都是單場2支安打以上，26日出賽更是單場5打數5安打。

平野惠一也指出，目前二軍回報的狀況，最推薦的人選就是張士綸，另外也有考慮林志綱，因為他的工具人能力。

中職／陳晨威向啾啾放閃惹議 古久保：比賽中應避免

樂天桃猿隊陳晨威昨天比賽中場休息時，舉起毛巾為女友、中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia）應援，然而球迷對此卻頗有微詞，認...

中職／桃猿最終4洋投定案 古久保談捨棄霸鉧德理由

樂天桃猿隊在8月31日前決定洋將最終配置，今天要跟從開季奮鬥至今的霸鉧德說「Thank You」，新洋投凱樂則會按照原定...

中職／從地震聯想被困電梯 平野惠一比手畫腳還原驚恐體驗

宜蘭近海昨晚芮氏規模6.0地震讓北台灣很有感，中信兄弟隊總教練平野惠一談到當時正在開教練團會議，趕緊叫人員把門打開，因為...

中職／魔神樂吞敗家人也被罵 古久保憂：可能造成心理傷害

樂天桃猿洋投魔神樂昨天單局失6分、投完5局失7分退場，承擔敗投，賽後疑似收到球迷謾罵，魔神樂在IG發佈限時動態喊話停止惡...

中職／統一獅8新秀全簽下 首輪曾偉喆簽約金520萬

2025年中華職棒大聯盟季中選秀，統一獅隊選進曾偉喆、哀宥宇、王翾祐、吳紹遠、黃天賜、高偉強、吳柏賢及陳定均八位，全數達...

中職／象猿戰出現「光害」 暫停3分鐘後緊急關閉閃爍燈

今天在台北大巨蛋的中信兄弟與樂天桃猿隊因為「光害」，比賽一度暫停，中外野閃爍的燈光花了約3分鐘關閉，比賽恢復進行後，羅戈...

