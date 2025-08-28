快訊

中職／魔神樂吞敗家人也被罵 古久保憂：可能造成心理傷害

聯合報／ 實習記者吳妤潔、記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿投手魔神樂遇到網路霸凌問題。記者季相儒／攝影
樂天桃猿投手魔神樂遇到網路霸凌問題。記者季相儒／攝影

樂天桃猿洋投魔神樂昨天單局失6分、投完5局失7分退場，承擔敗投，賽後疑似收到球迷謾罵，魔神樂在IG發佈限時動態喊話停止惡意批評，總教練古久保健二今天賽前聽聞此事透露擔憂，更表示：「以總教練的立場，全部的責任是在總教練身上。」

魔神樂昨天在第5局失掉6分為個人單局失分新高，單場失7分則追平個人生涯第二高失分紀錄（最高為8分），最終91球投完5局退場，是8月比賽以來首次敗投。

賽後魔神樂在IG發佈限時動態，除了對球迷的支持表達感謝，也點名惡意批評他或他家人的人「給予基本尊重。」據了解，甚至有球迷找到魔神樂太太的社群媒體，傳出訊息騷擾。

古久保健二聽聞此事反應驚訝、面露凝重，他認為，這樣在社群上攻擊球員的情形已經形成網路霸凌，有點太超過，非常擔心魔神樂現在的心情。魔神樂今天還在調適心情，婉拒受訪。

「自己當選手時也遭遇過批評。」古久保健二說：「這種事情難以避免，但當事人收到這些負面訊息，心情一定會受到影響，站在魔神樂的立場，這些批評可能會造成心理傷害。」

古久保健二語重心長說：「有些人收到這些訊息，心理會生病，變得很難再面對其他人，會一直想別人用什麼心態在看他。」

古久保健二指出，日本最近網路霸凌的情形也很嚴重，也聽說在韓國演藝圈有人因為這個問題自殺，語帶擔憂表示魔神樂遭謾罵是「沉重的話題」，古久保健二也扛起職責，說輸球的責任全部是在總教練身上。

