中職／從地震聯想被困電梯 平野惠一比手畫腳還原驚恐體驗
宜蘭近海昨晚芮氏規模6.0地震讓北台灣很有感，中信兄弟隊總教練平野惠一談到當時正在開教練團會議，趕緊叫人員把門打開，因為安全議題聯想起自己前幾天被困在飯店電梯中，直呼「安全真的很重要」。
昨天地震發生的時間，中職3場比賽有兩場還在比賽中，中信兄弟與樂天桃猿隊之戰提前打完，平野惠一正與教練們進行閉門會議，感受地震後第一時間請翻譯趕緊開門，保持逃生通路的安全意識很高。
也因為安全的議題，平野惠一分享自己被困在電梯的經驗，「那時候電梯在21樓，突然掉了下來然後卡住，等了大約20分鐘吧，真的滿恐怖的，有在想要不要寫遺書。」過程中平野惠一不斷比手畫腳，試圖還原當時場景。
雖然回想當下平野惠一還是餘悸猶存，臉上充滿驚恐表情，但也能夠當成趣事來說，「那時候還有其他客人在，進來電梯的時候有認出我說『平野！平野！』結果電梯掉下去的時候，他們還是笑著說『平野！平野！』我想說電梯這樣耶，還是要聯絡一下吧？」
後來雖然沒有空調，但因為燈光還在、也能與外界溝通，最終平野惠一在人員抵達救援後開門爬出電梯，現在他回想：「還好有其他客人，如果只有我就麻煩了，沒有辦法翻譯去溝通發生什麼事。」
平野惠一後來跟球團人員分享，管理安慰他「與其是選手受困，不如是總教練」，平野說：「這樣的想法很好，不過總教練的工作真不容易啊。」
