中職／陳晨威向啾啾放閃惹議 古久保：比賽中應避免

樂天桃猿隊陳晨威昨天比賽中場休息時，舉起毛巾為女友、中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia）應援，然而球迷對此卻頗有微詞，認為球隊落後時有此舉動觀感不佳，猿隊總教練古久保健二今天談及此事也認為確實不恰當。

昨天打完5局猿隊以0：7落後兄弟，中場表演時主場的中信兄弟安排啦啦隊表演，啾啾剛好排在三壘側登台，陳晨威從休息區回頭觀賞，表演結束後更舉起自家球隊的毛巾為Julia應援。

然而隨著猿隊最終以1：7落敗，不少球迷在網路上批評，不滿陳晨威在球隊大幅落後做這種行為，「真的很讓人失望，如果連隊上資深球員對於勝負都不在意，那憑什麼要球迷進場替樂天桃猿加油」、「我以為身為職業球員，再怎麼樣都分得清場上跟場邊」。

「不知道有這件事情發生。」古久保健二今天被問到此事時有些疑惑，經由媒體簡單敘述事件後也回應：「因為比賽中，還是盡可能避免這種狀況。」

至於球迷認為在比賽中不適合有這樣的互動，古久保健二也認為：「當然，就是這樣。」結束訪問後，古久保也與陳晨威進行短暫談話。