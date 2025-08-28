快訊

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

楊金龍重回A級！全球央行總裁評比出爐 僅3國拿下最高評等A+

中職／陳晨威向啾啾放閃惹議 古久保：比賽中應避免

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊總教練古久保健二（左）賽前與陳晨威短暫談話。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊總教練古久保健二（左）賽前與陳晨威短暫談話。記者季相儒／攝影

樂天桃猿陳晨威昨天比賽中場休息時，舉起毛巾為女友、中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia）應援，然而球迷對此卻頗有微詞，認為球隊落後時有此舉動觀感不佳，猿隊總教練古久保健二今天談及此事也認為確實不恰當。

昨天打完5局猿隊以0：7落後兄弟，中場表演時主場的中信兄弟安排啦啦隊表演，啾啾剛好排在三壘側登台，陳晨威從休息區回頭觀賞，表演結束後更舉起自家球隊的毛巾為Julia應援。

然而隨著猿隊最終以1：7落敗，不少球迷在網路上批評，不滿陳晨威在球隊大幅落後做這種行為，「真的很讓人失望，如果連隊上資深球員對於勝負都不在意，那憑什麼要球迷進場替樂天桃猿加油」、「我以為身為職業球員，再怎麼樣都分得清場上跟場邊」。

「不知道有這件事情發生。」古久保健二今天被問到此事時有些疑惑，經由媒體簡單敘述事件後也回應：「因為比賽中，還是盡可能避免這種狀況。」

至於球迷認為在比賽中不適合有這樣的互動，古久保健二也認為：「當然，就是這樣。」結束訪問後，古久保也與陳晨威進行短暫談話。

陳晨威 樂天桃猿 古久保健二

延伸閱讀

中職／陳晨威舉毛巾應援啦啦隊女友惹議！球迷正反意見兩極

中職／看Julia熱舞眼冒愛心 陳晨威場邊高舉「是有的」應援

中職／新洋投30日二軍登板 古久保談831洋將抉擇：很困難

中職／陳晨威自打球歸期未定 古久保：後面幾場也…

相關新聞

中職／陳晨威向啾啾放閃惹議 古久保：比賽中應避免

樂天桃猿隊陳晨威昨天比賽中場休息時，舉起毛巾為女友、中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia）應援，然而球迷對此卻頗有微詞，認...

中職／統一獅8新秀全簽下 首輪曾偉喆簽約金520萬

2025年中華職棒大聯盟季中選秀，統一獅隊選進曾偉喆、哀宥宇、王翾祐、吳紹遠、黃天賜、高偉強、吳柏賢及陳定均八位，全數達...

中職／陳晨威舉毛巾應援啦啦隊女友惹議！球迷正反意見兩極

樂天桃猿隊昨天在大巨蛋與中信兄弟隊交手，Passion Sisters啦啦隊Julia登台表演，男友桃猿球星陳晨威比賽中拿起毛巾應援，引發部分球迷不滿。 7月初陳晨威被周刊爆料與Julia熱戀，

中職／桃猿最終4洋投定案 古久保談捨棄霸鉧德理由

樂天桃猿隊在8月31日前決定洋將最終配置，今天要跟從開季奮鬥至今的霸鉧德說「Thank You」，新洋投凱樂則會按照原定...

中職／樂天女孩美國行巧遇東園冠軍少棒 小將害羞合照

中華職棒樂天桃猿隊「樂天女孩」前往美國，首站參加美國職棒運動家隊於沙加緬度球場舉辦的「台灣日」活動，表演前巧遇東園少棒隊...

日職／西武巨蛋9下停電！轉播中斷比賽仍完成、球員沒燈洗澡

日本職棒西武獅隊昨天在主場西武巨蛋迎戰日本火腿隊，第9局發生球場停電的意外，導致轉播提前結束。只剩球場照明設備正常運作，最終順利完成比賽，西武獅以3：2拿下勝利。 據多家日媒報導，9局下西武獅守

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。