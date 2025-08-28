快訊

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

中職／桃猿最終4洋投定案 古久保談捨棄霸鉧德理由

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊總教練古久保健二。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊總教練古久保健二。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊在8月31日前決定洋將最終配置，今天要跟從開季奮鬥至今的霸鉧德說「Thank You」，新洋投凱樂則會按照原定計畫周六在二軍登板。

猿隊目前一軍三位洋投魔神樂、威能帝、波賽樂表現穩定，霸鉧德8月2日下二軍後就沒再上來，另外近期又簽下凱樂加入競爭，最終決定在8月31日後的洋將4個名額，註銷霸鉧德、加入凱樂。

猿隊總教練古久保健二表示，原本是在霸鉧德、波賽樂之間做考量，但波賽樂最近投球內容穩定，這是決定的點。

古久保健二也表示，霸鉧德從2月就跟著球隊奮戰到現在，每次登板都是全力以赴，很感謝他的付出，他也是很好的人，跟隊友相處融洽，但因為洋將的輪值安排沒那麼順暢，導致他登板次數比較少，他本人應該也想多丟幾場。

凱樂照昨天的計畫是周六在二軍登板測試狀況，雖然提前確定洋將配置，但古久保健二表示還是會按照機會讓他先在二軍投球，觀察調整的狀況後，再跟投手教練討論如何排進輪值。

威能帝 樂天桃猿 古久保健二

延伸閱讀

中職／單局失6分生涯首見 魔神樂發聲：勿惡意批評家人

中職／831洋將大限 柯威士與韋禮加誰會是中信奪冠福袋？

中職／陳重羽包辦3打點助獅奪勝 發生地震直呼頭在暈

中職／王威晨第6度單局雙安寫隊史 叩關中職紀錄

相關新聞

中職／陳晨威向啾啾放閃惹議 古久保：比賽中應避免

樂天桃猿隊陳晨威昨天比賽中場休息時，舉起毛巾為女友、中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia）應援，然而球迷對此卻頗有微詞，認...

中職／統一獅8新秀全簽下 首輪曾偉喆簽約金520萬

2025年中華職棒大聯盟季中選秀，統一獅隊選進曾偉喆、哀宥宇、王翾祐、吳紹遠、黃天賜、高偉強、吳柏賢及陳定均八位，全數達...

中職／桃猿最終4洋投定案 古久保談捨棄霸鉧德理由

樂天桃猿隊在8月31日前決定洋將最終配置，今天要跟從開季奮鬥至今的霸鉧德說「Thank You」，新洋投凱樂則會按照原定...

中職／樂天女孩美國行巧遇東園冠軍少棒 小將害羞合照

中華職棒樂天桃猿隊「樂天女孩」前往美國，首站參加美國職棒運動家隊於沙加緬度球場舉辦的「台灣日」活動，表演前巧遇東園少棒隊...

日職／西武巨蛋9下停電！轉播中斷比賽仍完成、球員沒燈洗澡

日本職棒西武獅隊昨天在主場西武巨蛋迎戰日本火腿隊，第9局發生球場停電的意外，導致轉播提前結束。只剩球場照明設備正常運作，最終順利完成比賽，西武獅以3：2拿下勝利。 據多家日媒報導，9局下西武獅守

中職／陳晨威舉毛巾應援啦啦隊女友惹議！球迷正反意見兩極

樂天桃猿隊昨天在大巨蛋與中信兄弟隊交手，Passion Sisters啦啦隊Julia登台表演，男友桃猿球星陳晨威比賽中拿起毛巾應援，引發部分球迷不滿。 7月初陳晨威被周刊爆料與Julia熱戀，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。