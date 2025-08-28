中職／桃猿最終4洋投定案 古久保談捨棄霸鉧德理由

樂天桃猿隊在8月31日前決定洋將最終配置，今天要跟從開季奮鬥至今的霸鉧德說「Thank You」，新洋投凱樂則會按照原定計畫周六在二軍登板。

猿隊目前一軍三位洋投魔神樂、威能帝、波賽樂表現穩定，霸鉧德8月2日下二軍後就沒再上來，另外近期又簽下凱樂加入競爭，最終決定在8月31日後的洋將4個名額，註銷霸鉧德、加入凱樂。

猿隊總教練古久保健二表示，原本是在霸鉧德、波賽樂之間做考量，但波賽樂最近投球內容穩定，這是決定的點。

古久保健二也表示，霸鉧德從2月就跟著球隊奮戰到現在，每次登板都是全力以赴，很感謝他的付出，他也是很好的人，跟隊友相處融洽，但因為洋將的輪值安排沒那麼順暢，導致他登板次數比較少，他本人應該也想多丟幾場。

凱樂照昨天的計畫是周六在二軍登板測試狀況，雖然提前確定洋將配置，但古久保健二表示還是會按照機會讓他先在二軍投球，觀察調整的狀況後，再跟投手教練討論如何排進輪值。