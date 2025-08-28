聽新聞
中職／統一獅8新秀全簽下 首輪曾偉喆簽約金520萬
2025年中華職棒大聯盟季中選秀，統一獅隊選進曾偉喆、哀宥宇、王翾祐、吳紹遠、黃天賜、高偉強、吳柏賢及陳定均八位，全數達成簽約共識，其中高偉強因入選亞錦賽中華隊培訓隊，預計8月30日至球隊簽約，其餘選手均於昨日完成簽約，並向球隊報到投入二軍訓練。
本次首輪投手曾偉喆，以簽約金520萬及激勵獎金100萬，合約總值620萬加盟，第二輪哀宥宇簽約金410萬，激勵獎金100萬，合約總值 520萬。
第三輪王翾祐簽約金315萬，激勵獎金70萬，合約總值385萬。第四輪吳紹遠簽約金250萬，激勵獎金55萬，合約總值305萬。
第五輪，黃天賜簽約金205萬，激勵獎金70萬，合約總值275萬。第六輪高偉強簽約金115萬，激勵獎金40萬，合約總值155萬。
第七輪吳柏賢簽約金80萬，激勵獎金50萬，合約總值130萬。第八輪陳定均簽約金60萬，激勵獎金30萬，合約總值90萬，以上選手均簽訂三年以上保障合約。
統一獅總經理蘇泰安表示：「非常歡迎這些新秀選手加盟，球團也給予三年保障合約，期待選手們加入獅隊後，成為職業選手的一員，要展現企圖心、學習心，透過訓練、磨練強化自己，做好準備挑戰一軍職業舞台，也期許每一位新夥伴都能珍惜職棒環境，學習當一位稱值的職業選手，展現自己、證明自己的價值。」
