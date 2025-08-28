快訊

中職／樂天女孩美國行巧遇東園冠軍少棒 小將害羞合照

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

中華職棒樂天桃猿隊「樂天女孩」前往美國，首站參加美國職棒運動家隊於沙加緬度球場舉辦的「台灣日」活動，表演前巧遇東園少棒隊害羞合照，也解密總教練賴敏男當時沒有上去「帥一下」的原因。

樂天女孩曲曲、筠熹、嘎琳、若潼、小紫、琳妲、岱縈、穎樂八人正式抵達美國，美國當地時間27日參加運動家隊「台灣日」活動，上午出席記者會，下午在球場帶來熱情表演。

岱縈笑著說很開心，若潼則興奮得跳來跳去直呼：「音樂會回溯，希望等等聽得到音樂！」隊長曲曲表示：「興奮大於緊張！」筠熹則以英文俏皮回覆：「Excited！」展現入境隨俗的一面。

面對媒體訪問，曲曲透露：「第一次來這裡，知道有很多台灣人會來找我們，真的很期待！」第二度到美國應援的岱縈與若潼，也期待能將滿滿的台式應援魅力帶給球迷，「之前來的時候運動家還在奧克蘭，希望未來搬到拉斯維加斯時，也能再參加台灣日。」

中職樂天桃猿隊「樂天女孩」前往美國，首站參加美職運動家隊舉辦的「台灣日」活動，巧遇東園少棒隊，還與總教練賴敏男合影。圖／擷取自影片，樂天桃猿隊提供
中職樂天桃猿隊「樂天女孩」前往美國，首站參加美職運動家隊舉辦的「台灣日」活動，巧遇東園少棒隊，還與總教練賴敏男合影。圖／擷取自影片，樂天桃猿隊提供

巧合的是，女孩們在表演前於場邊巧遇東園少棒隊，還與總教練賴敏男合影。若潼化身小記者，打趣問教練為何不上台耍帥，教練笑回「讓年輕的帥就好」，隨後更親自call球員們來合影。原本有些害羞的小球員，在女孩即將上場前，才趕緊留下珍貴合照。

談到東園少棒隊睽違29年勇奪世界冠軍，若潼激動尖叫：「大戰7：0獲勝美國！」岱縈直誇「太優秀了！」若潼還大笑說：「希望等他們打中華職棒時，我們還是現役啦！」

正式站上運動家球場，樂天女孩帶來招牌應援曲《勇敢樂天》，連運動家隊的大象吉祥物Stomper都在一旁熱舞，場面逗趣可愛。

演出結束後，穎樂分享：「觀眾真的很熱情！有個外國女生比愛心給我，我回比後她尖叫，真的超可愛。」她也表示相較上次應援已更自在，「這次能和觀眾互動，不再陌生，感覺適應得很好。」

小紫則形容，準備上場時觀眾就熱情打招呼，「到場上完全不會緊張，很興奮，感覺像完成新的里程碑。」琳妲則笑說：「吉祥物跟我們一起跳，而且背號還是跟我一樣的00，特別親切！」

琳妲也感動表示，「工作人員一路都很親切，大家對我們說『歡迎光臨美國』，還稱讚演出很棒。在異國能展現台灣的應援文化，真的覺得很感動，也很喜歡這份充滿活力的氛圍！」

中職樂天桃猿隊「樂天女孩」前往美國，首站參加美職運動家隊舉辦的「台灣日」活動。圖／樂天桃猿隊提供
中職樂天桃猿隊「樂天女孩」前往美國，首站參加美職運動家隊舉辦的「台灣日」活動。圖／樂天桃猿隊提供
中職樂天桃猿隊「樂天女孩」前往美國，首站參加美職運動家隊舉辦的「台灣日」活動，巧遇東園少棒隊，還與總教練賴敏男合影。圖／樂天桃猿隊提供
中職樂天桃猿隊「樂天女孩」前往美國，首站參加美職運動家隊舉辦的「台灣日」活動，巧遇東園少棒隊，還與總教練賴敏男合影。圖／樂天桃猿隊提供
中職樂天桃猿隊「樂天女孩」前往美國，首站參加美職運動家隊舉辦的「台灣日」活動。圖／樂天桃猿隊提供
中職樂天桃猿隊「樂天女孩」前往美國，首站參加美職運動家隊舉辦的「台灣日」活動。圖／樂天桃猿隊提供

