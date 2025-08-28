日職／西武巨蛋9下停電！轉播中斷比賽仍完成、球員沒燈洗澡

日本職棒西武獅隊昨天在主場西武巨蛋迎戰日本火腿隊，第9局發生球場停電的意外，導致轉播提前結束。只剩球場照明設備正常運作，最終順利完成比賽，西武獅以3：2拿下勝利。

據多家日媒報導，9局下西武獅守護神平良海馬投一顆球，現場就停電，球場大螢幕、記分板和冷氣全停擺，比賽電視轉播與網路直播中斷，觀眾一片譁然。

由於球場照明設備使用備用電源，因此燈光未熄滅，比賽只中斷4分鐘後就繼續進行。不過比賽結束後英雄訪問及繞場活動，因停電全部取消。

球員休息室也只有緊急照明，賽後球員想進浴室洗澡卻一片漆黑。西武獅球員炭谷銀仁朗表示，「本來想去洗澡，但太黑了，只能滿身是汗回家。」球星外崎修汰則笑說：「隊友用手機幫忙照亮，我才能洗澡。」