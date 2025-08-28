快訊

中職／陳晨威舉毛巾應援啦啦隊女友惹議！球迷正反意見兩極

聯合新聞網／ 綜合報導
中華職棒中信兄弟隊27日在台北大巨蛋擔綱主場，5局中場休息時由兄弟啦啦隊成員Julia（上右）演出個人秀，Julia男友、桃猿球星陳晨威（前左）場邊高舉「是有的」應援毛巾，為女友打氣。 中央社
樂天桃猿隊昨天在大巨蛋與中信兄弟隊交手，Passion Sisters啦啦隊Julia登台表演，男友桃猿球星陳晨威比賽中拿起毛巾應援，引發部分球迷不滿。

7月初陳晨威被周刊爆料與Julia熱戀，後來兩人也大方示愛，在中職明星賽有許多甜蜜互動，獲得大部分球迷正面反應。

昨天兄弟在第5局攻下6分，取得大幅領先優勢。Julia中場表演剛好在三壘側，陳晨威在猿隊休息區回頭就能欣賞，他也高舉「是有的」毛巾應援，被轉播鏡頭拍下。

沒想到畫面一出，在社群平台Threads引起熱議，部分球迷不滿陳晨威在球隊大幅落後做這種行為，「真的很讓人失望，如果連隊上資深球員對於勝負都不在意，那憑什麼要球迷進場替樂天桃猿加油」、「我以為身為職業球員，再怎麼樣都分得清場上跟場邊」、「我覺得當自家球隊大幅度落後，而且自己當天表現也不好的時候，這種高調的操作真的不太適合」、「同樣的行為如果換成馬傑森，可能會被噴更慘」。

不過也有部分粉絲支持陳晨威的行為，「很喜歡晨威這樣，知道導播一定會抓他看表演這個環節，他也大方的看、大方的互動」、「整個影片的畫面是白的欸，陳晨威最後還舉毛巾很愛喔」、「中場休息看一下跳舞，舉個毛巾，一堆正義魔人在噴什麼？最好你們上班八個小時都沒有偷摸魚」。

啦啦隊 陳晨威 中信兄弟 樂天桃猿

