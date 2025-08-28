快訊

中職／單局失6分生涯首見 魔神樂發聲：勿惡意批評家人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿投手魔神樂。聯合報系資料照
樂天桃猿投手魔神樂。聯合報系資料照

樂天桃猿洋投魔神樂昨天單局核爆6分，隨著球隊以1：7輸給中信兄弟隊，他在賽後透過個人社群平台發聲，除了感謝球迷一路以來的支持，也呼籲不要再對他及家人進行惡意批評。

魔神樂昨天前3局投出9上9下，第4局丟掉1分後，第5局被敲出7支安打、丟掉6分，最終以91球投完5局退場，單場失7分追平個人生涯第二高失分紀錄（最高為8分），單局失6分則是個人新高，承擔敗投。

賽後魔神樂在個人Instagram限時動態發表聲明，感謝球迷的一路支持，也承諾自己每一場比賽都是全力以赴，然而對於那些對自己及家人發表惡意評論的人，他希望能夠停止此事「請給予基本尊重」。

魔神樂IG限動全文如下：

To the fans who support me and are always there for me,

致一直支持我、陪伴我的球迷們：

I am very grateful for your support and warm welcome at every game.

我非常感謝你們在每場比賽中給予我的支持與熱情歡迎。

I promise to always give my best and I appreciate your love above all things.

我承諾會永遠全力以赴，也最珍惜你們給予我的愛與支持。

For those people who believe they have the right to make a bad comment about me or my family,

對於那些認為自己有權發表言論對我或我的家人惡意批評的人，

I ask for respect and do not bother doing so.

我懇請你們給予基本的尊重，不要做出這樣的行為。

Thanks for the love Rakuten Monkeys fans.

謝謝樂天桃猿的球迷們給予我的愛。

樂天桃猿洋投魔神樂在個人Instagram限時動態發表聲明。圖／取自魔神樂IG
樂天桃猿洋投魔神樂在個人Instagram限時動態發表聲明。圖／取自魔神樂IG

樂天桃猿 中信兄弟

