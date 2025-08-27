中職／陳重羽包辦3打點助獅奪勝 發生地震直呼頭在暈

中職今天在天母棒球場的賽事，統一獅隊陳重羽單場包辦3分打點，最終獅隊以5比2擊退味全龍隊。今天還發生因地震暫停的小插曲，陳重羽賽後說：「當下就覺得頭怎麼在暈。」

獅隊在2局上靠著2支安打、1次觸身球攻占滿壘，陳重羽擊出滾地球，攻下1分；3局上蘇智傑、林安可敲安打後，潘傑楷擊出滾地球，獅隊再得1分。

龍隊在3局下追回1分，不過6局上獅隊的林安可選到保送後，潘傑楷、林祖傑敲安打送回1分，陳重羽再敲安打帶有2分打點。最終獅隊以5比2奪勝，中斷龍隊的3連勝，單場貢獻3分打點的陳重羽獲選為單場MVP。

此戰7局下陳子豪的打席時，一度發生地震，主審喊了暫停。陳重羽當下正在蹲捕，也比出指地板的手勢、告知投手。陳重羽表示，「當下覺得頭怎麼在暈，投手剛準備要投，裁判就喊暫停了，但子豪（打者）說他沒有感覺」。陳重羽提到，這次他第一次在比賽當中遇到有感地震。

談到第6局的關鍵安打，陳重羽表示，前2個打席投手艾璞樂（Tyler Eppler）都投外角卡特球給他打，「所以當下我知道會往那個地方走，內角可能只是要讓我看一下，那就盡量往那邊打」。

獅隊先發投手蒙德茲（Yohander Méndez）此戰用96球投5局，被敲5支安打，投3次保送、1次三振，失掉1分，奪下本季第9勝。

雖然蒙德茲壞球偏多，不過獅隊總教練林岳平表示，「我認為還可以接受，壞球雖然多，但對方難掌握他的球，左打都是擠壓、斷棒或是三振，有好的球威」。洋將「831大限」即將來臨，林岳平指出，等洋將都投完一輪之後，會再來決定隊型。