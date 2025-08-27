快訊

中職／王威晨第6度單局雙安寫隊史 叩關中職紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊王威晨。圖／中信兄弟提供
中信兄弟隊王威晨。圖／中信兄弟提供

中信兄弟隊今晚靠著5局下的6分大局，以7：1擊敗樂天桃猿隊，王威晨單局雙安帶動攻勢，也寫下個人生涯第6次的單局雙安，寫下隊史新高，距離中職紀錄也只差1次。

兄弟先發投手李博登繳出6局失1分的好投，而打線也在4局下先馳得點後，5局下用7支安打攻下6分，其中第1支、第7支都是王威晨敲出，單局有得分、有打點。

「滿開心的。」王威晨賽後表示：「比完才想到那一局有雙安，之前好像看過有人統計，我的單局雙安次數滿多，但有幫助到球隊，能夠上壘、有打點比較重要。」

中職史上出現過318次的單局以上2支安打，王威晨生涯第6次是兄弟隊史最多，原本5次與許基宏、陳子豪並列，而中職紀錄則是林益全的7次。

更難得是王威晨先前因重感冒下二軍休息了10天，今天回到一軍第一天就有4打數2安打成績，他表示，自己一直在調整，回來之後擔心無法銜接一軍強度，「今天一開始也沒有打好，告訴自己要專注，比賽強度比較難調整，不是今天這場好就是好，還是要持續努力。」

