快訊

傳外長林佳龍密訪菲律賓政府高層 引發菲「一個中國」政策動搖疑慮

張惇涵出任政院秘書長 總統府副秘書長可望由鄭俊昇接任

日本也有感！台灣地牛翻身規模6 沖繩最大震度2級

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／李博登倒吃甘蔗4連勝 感謝高宇杰跟2位投手教練

聯合報／ 實習記者吳妤潔／台北即時報導
中信兄弟先發投手李博登。圖／中信兄弟提供
中信兄弟先發投手李博登。圖／中信兄弟提供

中信兄弟和樂天桃猿今起在台北大巨蛋展開二連戰，首場洋投李博登、魔神樂的「魔登對決」，李博登繳出6局失1分的好投，加上兄弟打線第5局攻下6分，以7：1擊敗猿隊，李博登取得個人4連勝。

前三局，兄弟和桃猿攻勢薄弱，直到4局下，宋晟睿、岳政華接連敲安，許基宏高飛犧牲打才為兄弟先馳得點。

5局下，兄弟氣勢銳不可擋，許庭綸擊出一壘安打讓兄弟拿下本場第2分，兄弟打擊乘著士氣連續得點，一口氣拿6分。六局上，桃猿雖有林智平敲出帶有1分打點的右外野方向滾地球，但仍無法補上失分。

李博登來台後前3場出賽吞下2敗，但接下來6場比賽包含今天都投出優質先發，今天6局被敲4支安打失1分，另有6次三振、1次四壞保送，賽後防禦率2.79，獲單場MVP。

能夠表現倒吃甘蔗，李博登表示，每一周都在挑戰和調整自己，每次站上投手丘都會試著做出改變，也要感謝一軍牛棚教練艾迪頓、投手教練王建民協助調整，還有捕手「小高」高宇杰對中職打者的熟悉度，兩人的默契越來越好，即使自己出現失投，小高也能把自己引導回來。

今天先發李博登也感受到隊友全力支援，第1局先有岳政華美技接殺，守住氣勢，第6局猿隊的攻勢也有隊友幫忙，也讓李博登不忘感謝隊友守備。

兄弟下半季戰績目前來到20勝12敗，有望晉級總冠軍賽和季後賽。對此，李博登表示：「我們還有一段路才到季後賽跟總冠軍賽，所以先專注現在，不會想那麼遠。」

岳政華 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／沒注意先奪20勝 平野惠一：專注在讓球隊變強

中職／陳九登初登場實現與陳統恩之約 王威晨相挺學弟

中職／王威晨、高宇杰重返先發 平野惠一談曾頌恩低潮：努力要加倍

中職／達成10轟10盜 宋晟睿談「平野版後勁」有話說

相關新聞

中職／遭江承諺6局封鎖 悍將「3連敗後必輸」魔咒延續中…

今天台鋼雄鷹隊在江承諺先發6局無失分好投率領下完成封鎖，以2：0擊敗悍將取得3連勝，緊追下半季龍頭兄弟2場勝差，富邦悍將...

中職／兄弟6分大局突破魔神樂 李博登6局好投奪勝

中信兄弟隊前三局被魔神樂完全壓制，然而在第4局先馳得點，第5局更是打出6分大局，先發投手李博登獲得大量援護也繳出6局失1...

中職／13885人進場！兄弟寫大巨蛋周三史上第三高票房

中信兄弟在台北大巨蛋今起連續兩天舉辦《Zespri快充 兄弟快衝！》主題日，開出13885人進場的票房，寫下大巨蛋啟用後...

中職／李洋當運動部長很適合 陳傑憲：可為運動員發聲

奧運羽球金牌李洋將任運動部長，前中職球員工會理事長、統一獅隊球員陳傑憲表示，之前出席活動時曾遇李洋，認為李洋非常適合當運...

中職／新洋投30日二軍登板 古久保談831洋將抉擇：很困難

樂天桃猿隊今天讓陳晨威重返先發第1棒，而面臨「831洋將大限」逼近，新洋投凱樂預計30日在二軍登板，最終的4位洋將名額抉...

中職／陳重羽包辦3打點助獅奪勝 發生地震直呼頭在暈

中職今天在天母棒球場的賽事，統一獅隊陳重羽單場包辦3分打點，最終獅隊以5比2擊退味全龍隊。今天還發生因地震暫停的小插曲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。