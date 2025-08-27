中職／李博登倒吃甘蔗4連勝 感謝高宇杰跟2位投手教練

中信兄弟和樂天桃猿今起在台北大巨蛋展開二連戰，首場洋投李博登、魔神樂的「魔登對決」，李博登繳出6局失1分的好投，加上兄弟打線第5局攻下6分，以7：1擊敗猿隊，李博登取得個人4連勝。

前三局，兄弟和桃猿攻勢薄弱，直到4局下，宋晟睿、岳政華接連敲安，許基宏高飛犧牲打才為兄弟先馳得點。

5局下，兄弟氣勢銳不可擋，許庭綸擊出一壘安打讓兄弟拿下本場第2分，兄弟打擊乘著士氣連續得點，一口氣拿6分。六局上，桃猿雖有林智平敲出帶有1分打點的右外野方向滾地球，但仍無法補上失分。

李博登來台後前3場出賽吞下2敗，但接下來6場比賽包含今天都投出優質先發，今天6局被敲4支安打失1分，另有6次三振、1次四壞保送，賽後防禦率2.79，獲單場MVP。

能夠表現倒吃甘蔗，李博登表示，每一周都在挑戰和調整自己，每次站上投手丘都會試著做出改變，也要感謝一軍牛棚教練艾迪頓、投手教練王建民協助調整，還有捕手「小高」高宇杰對中職打者的熟悉度，兩人的默契越來越好，即使自己出現失投，小高也能把自己引導回來。

今天先發李博登也感受到隊友全力支援，第1局先有岳政華美技接殺，守住氣勢，第6局猿隊的攻勢也有隊友幫忙，也讓李博登不忘感謝隊友守備。

兄弟下半季戰績目前來到20勝12敗，有望晉級總冠軍賽和季後賽。對此，李博登表示：「我們還有一段路才到季後賽跟總冠軍賽，所以先專注現在，不會想那麼遠。」