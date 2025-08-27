快訊

傳外長林佳龍密訪菲律賓政府高層 引發菲「一個中國」政策動搖疑慮

張惇涵出任政院秘書長 總統府副秘書長可望由鄭俊昇接任

日本也有感！台灣地牛翻身規模6 沖繩最大震度2級

中職／沒注意先奪20勝 平野惠一：專注在讓球隊變強

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊岳政華。圖／中信兄弟提供
中信兄弟隊岳政華。圖／中信兄弟提供

中信兄弟隊今天以7：1擊敗樂天桃猿隊，成為下半季第一支取得20勝的球隊，這在中職史上有著能否拿下季冠軍的指標意義，不過兄弟總教練平野惠一說自己沒有注意，而是專注在每天讓球隊變得更強。

今年上半季雖然戰績打得糾纏，不過先一步搶下20勝的統一獅隊最終也脫穎而出拿下季冠軍，下半季則換兄弟先取得第20勝，平野惠一說：「上半季沒有奪冠，勝場差了一點，感覺更不甘心，要如何讓球隊每天變得更強，這是我注重的地方。」

今天兄弟打線前3局被9上9下，但第4局從魔神樂手中先馳得點，第5局更攻下6分大局奠定勝基，平野惠一表示：「前3局對方完美壓制，第4局我們能夠讓投手有所不穩、第5局攻勢一舉突破，這是做得好的部分，他前3局節奏、控球都很好，或許有跑者上壘後有影響。」

兄弟先發投手李博登有了7分支持，也繳出6局失1分的好投，在來到台灣吞下2連敗之後取得4連勝，平野惠一也指出，李博登越投越能展現他的優勢，打者難以鎖定而且不好抓揮棒時機，前一場也有針對左打給他課題，看見他今天有所修正，捕手高宇杰也有協助發揮優勢。

不過李博登的好投，平野惠一也點出另一個關鍵，就是1局上面對2出局、二壘有人，林泓育敲出的中外野飛球被岳政華接殺，「那個美技很關鍵，瞬間壓制對方攻勢，對方前4棒是安排最好的打者，這樣的Paly幫助到投手，李博登投得很好，但岳政華也很關鍵，棒球不是一個人在比賽。」

岳政華 平野惠一 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／王威晨、高宇杰重返先發 平野惠一談曾頌恩低潮：努力要加倍

中職／看見鄭浩均成長 平野惠一也提醒：別忘了背後有人守備

中職／「我假裝成後勁」平野惠一透露宋晟睿雙響砲關鍵

中職／22連勝後勁「有打倒價值」 平野惠一動漫熱血發言

相關新聞

中職／遭江承諺6局封鎖 悍將「3連敗後必輸」魔咒延續中…

今天台鋼雄鷹隊在江承諺先發6局無失分好投率領下完成封鎖，以2：0擊敗悍將取得3連勝，緊追下半季龍頭兄弟2場勝差，富邦悍將...

中職／兄弟6分大局突破魔神樂 李博登6局好投奪勝

中信兄弟隊前三局被魔神樂完全壓制，然而在第4局先馳得點，第5局更是打出6分大局，先發投手李博登獲得大量援護也繳出6局失1...

中職／13885人進場！兄弟寫大巨蛋周三史上第三高票房

中信兄弟在台北大巨蛋今起連續兩天舉辦《Zespri快充 兄弟快衝！》主題日，開出13885人進場的票房，寫下大巨蛋啟用後...

中職／李洋當運動部長很適合 陳傑憲：可為運動員發聲

奧運羽球金牌李洋將任運動部長，前中職球員工會理事長、統一獅隊球員陳傑憲表示，之前出席活動時曾遇李洋，認為李洋非常適合當運...

中職／新洋投30日二軍登板 古久保談831洋將抉擇：很困難

樂天桃猿隊今天讓陳晨威重返先發第1棒，而面臨「831洋將大限」逼近，新洋投凱樂預計30日在二軍登板，最終的4位洋將名額抉...

中職／陳重羽包辦3打點助獅奪勝 發生地震直呼頭在暈

中職今天在天母棒球場的賽事，統一獅隊陳重羽單場包辦3分打點，最終獅隊以5比2擊退味全龍隊。今天還發生因地震暫停的小插曲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。