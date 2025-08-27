中職／沒注意先奪20勝 平野惠一：專注在讓球隊變強

中信兄弟隊今天以7：1擊敗樂天桃猿隊，成為下半季第一支取得20勝的球隊，這在中職史上有著能否拿下季冠軍的指標意義，不過兄弟總教練平野惠一說自己沒有注意，而是專注在每天讓球隊變得更強。

今年上半季雖然戰績打得糾纏，不過先一步搶下20勝的統一獅隊最終也脫穎而出拿下季冠軍，下半季則換兄弟先取得第20勝，平野惠一說：「上半季沒有奪冠，勝場差了一點，感覺更不甘心，要如何讓球隊每天變得更強，這是我注重的地方。」

今天兄弟打線前3局被9上9下，但第4局從魔神樂手中先馳得點，第5局更攻下6分大局奠定勝基，平野惠一表示：「前3局對方完美壓制，第4局我們能夠讓投手有所不穩、第5局攻勢一舉突破，這是做得好的部分，他前3局節奏、控球都很好，或許有跑者上壘後有影響。」

兄弟先發投手李博登有了7分支持，也繳出6局失1分的好投，在來到台灣吞下2連敗之後取得4連勝，平野惠一也指出，李博登越投越能展現他的優勢，打者難以鎖定而且不好抓揮棒時機，前一場也有針對左打給他課題，看見他今天有所修正，捕手高宇杰也有協助發揮優勢。

不過李博登的好投，平野惠一也點出另一個關鍵，就是1局上面對2出局、二壘有人，林泓育敲出的中外野飛球被岳政華接殺，「那個美技很關鍵，瞬間壓制對方攻勢，對方前4棒是安排最好的打者，這樣的Paly幫助到投手，李博登投得很好，但岳政華也很關鍵，棒球不是一個人在比賽。」