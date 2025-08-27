中職／遭江承諺6局封鎖 悍將「3連敗後必輸」魔咒延續中…

今天台鋼雄鷹隊在江承諺先發6局無失分好投率領下完成封鎖，以2：0擊敗悍將取得3連勝，緊追下半季龍頭兄弟2場勝差，富邦悍將隊本季「3連敗後必輸」魔咒還是沒能突破。

悍將昨天輸球後吞下本季第8次3場以上的連敗，而過去7次不曾在下一場止敗，短則4連敗、長則7連敗，今天也沒逃過噩夢糾纏，吞下本季第8次的4場以上連敗，而中職其他5隊4場以上連敗次數合計是9次。

雄鷹先發投手江承諺今天雖然首局遭林岳谷、申皓瑋連續安打，但成功化解得點圈有人危機，此後沒讓悍將有太多攻勢，6局被敲出4支安打無失分，另有2保送、2三振。

悍將則推出從樂天桃猿隊轉戰的鈴木駿輔先發，相隔395天再於一軍出賽並是首次代表新東家，先發6局被敲6支安打，僅失1分，另有5次三振，不過在球隊0得分下吞下敗投。

雄鷹打線在6局上曾子祐敲安，1出局後張肇元和王柏融連續安打先馳得點，9局上2出局後，林家鋐靠失誤上壘並盜上二壘，顏郁軒安打敲回第2分。