中職／兄弟6分大局突破魔神樂 李博登6局好投奪勝

中信兄弟隊前三局被魔神樂完全壓制，然而在第4局先馳得點，第5局更是打出6分大局，先發投手李博登獲得大量援護也繳出6局失1分的好投，最終以7：1擊敗樂天桃猿隊續居下半季第一。

兄弟打線前3局連續9名打者出局，4局下才靠宋晟睿二壘安打、岳政華安打攻上三壘，許基宏的高飛犧牲打突破了0：0平手局面。

5局下兄弟打線更是找到突破魔神樂的方法，從王威晨的內野安打開始，單局7支安打加上1次觸身球，攻下6分大局，最後收在王威晨的單局第2支安打，江坤宇從二壘奔回本壘被觸殺出局。

李博登則是壓制了樂天桃猿隊5局沒有失分，第6局雖然因為林立二壘安打、林智平安打丟掉1分，但也止血沒再失分。

魔神樂最終投完5局退場，用球數來到91顆，被敲9支安打，丟掉7分追平個人生涯第二高（第一高為8分），單局丟6分則是他的第一次。