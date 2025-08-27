快訊

中職／兄弟6分大局突破魔神樂 李博登6局好投奪勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒27日晚間例行賽在台北大巨蛋由中信兄弟隊擔綱主場與樂天桃猿隊交手，兄弟派出李博登（Brandon Charles Leibrandt）掛帥先發。中央社
中華職棒27日晚間例行賽在台北大巨蛋由中信兄弟隊擔綱主場與樂天桃猿隊交手，兄弟派出李博登（Brandon Charles Leibrandt）掛帥先發。中央社

中信兄弟隊前三局被魔神樂完全壓制，然而在第4局先馳得點，第5局更是打出6分大局，先發投手李博登獲得大量援護也繳出6局失1分的好投，最終以7：1擊敗樂天桃猿隊續居下半季第一。

兄弟打線前3局連續9名打者出局，4局下才靠宋晟睿二壘安打、岳政華安打攻上三壘，許基宏的高飛犧牲打突破了0：0平手局面。

5局下兄弟打線更是找到突破魔神樂的方法，從王威晨的內野安打開始，單局7支安打加上1次觸身球，攻下6分大局，最後收在王威晨的單局第2支安打，江坤宇從二壘奔回本壘被觸殺出局。

李博登則是壓制了樂天桃猿隊5局沒有失分，第6局雖然因為林立二壘安打、林智平安打丟掉1分，但也止血沒再失分。

魔神樂最終投完5局退場，用球數來到91顆，被敲9支安打，丟掉7分追平個人生涯第二高（第一高為8分），單局丟6分則是他的第一次。

