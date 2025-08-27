中職／13885人進場！兄弟寫大巨蛋周三史上第三高票房

中信兄弟在台北大巨蛋今起連續兩天舉辦《Zespri快充 兄弟快衝！》主題日，開出13885人進場的票房，寫下大巨蛋啟用後的周三第三高票房。

台北大巨蛋在去年啟用後，周三最高票房紀錄是中信兄弟隊在2024年4月3日寫下的18072人，當時是清明連假前一日，也享有著如周五般的放假前一天紅利，去年周三次高票房僅9076人。