快訊

北市信義區4級地震！蔣萬安臉書秒發文 網讚「速度好快」

18縣市有感！21:11發生規模6地震 宜蘭、北市最大震度4級

「零日攻擊」導演羅景壬爆補助爭議 演總統的Janet反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／13885人進場！兄弟寫大巨蛋周三史上第三高票房

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟在台北大巨蛋周三開出13885人的票房。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟在台北大巨蛋周三開出13885人的票房。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟在台北大巨蛋今起連續兩天舉辦《Zespri快充 兄弟快衝！》主題日，開出13885人進場的票房，寫下大巨蛋啟用後的周三第三高票房。

台北大巨蛋在去年啟用後，周三最高票房紀錄是中信兄弟隊在2024年4月3日寫下的18072人，當時是清明連假前一日，也享有著如周五般的放假前一天紅利，去年周三次高票房僅9076人。

今年7月30日富邦悍將隊在台北大巨蛋有著Fubon Angels韓籍三本柱合體，李珠珢、李雅英、南珉貞的魅力，吸引15012人進場寫下周三次高紀錄，而今天中信兄弟的13885人是周三本季次高、史上第三，這兩場對手同樣是樂天桃猿隊。

中信兄弟在台北大巨蛋今起連續兩天舉辦《Zespri快充 兄弟快衝！》主題日。圖／中信兄弟提供
中信兄弟在台北大巨蛋今起連續兩天舉辦《Zespri快充 兄弟快衝！》主題日。圖／中信兄弟提供

南珉貞 中信兄弟 Fubon Angels

延伸閱讀

中職／看Julia熱舞眼冒愛心 陳晨威場邊高舉「是有的」應援

醫院加入預防三高 國健署表揚創意健檢

中職／徐若瑄領銜開唱！味全龍29日主題日點燃大巨蛋

中職／張震嶽來了！9/26為雄鷹唱響「心動時刻」

相關新聞

中職／遭江承諺6局封鎖 悍將「3連敗後必輸」魔咒延續中…

今天台鋼雄鷹隊在江承諺先發6局無失分好投率領下完成封鎖，以2：0擊敗悍將取得3連勝，緊追下半季龍頭兄弟2場勝差，富邦悍將...

中職／兄弟6分大局突破魔神樂 李博登6局好投奪勝

中信兄弟隊前三局被魔神樂完全壓制，然而在第4局先馳得點，第5局更是打出6分大局，先發投手李博登獲得大量援護也繳出6局失1...

中職／13885人進場！兄弟寫大巨蛋周三史上第三高票房

中信兄弟在台北大巨蛋今起連續兩天舉辦《Zespri快充 兄弟快衝！》主題日，開出13885人進場的票房，寫下大巨蛋啟用後...

中職／李洋當運動部長很適合 陳傑憲：可為運動員發聲

奧運羽球金牌李洋將任運動部長，前中職球員工會理事長、統一獅隊球員陳傑憲表示，之前出席活動時曾遇李洋，認為李洋非常適合當運...

中職／新洋投30日二軍登板 古久保談831洋將抉擇：很困難

樂天桃猿隊今天讓陳晨威重返先發第1棒，而面臨「831洋將大限」逼近，新洋投凱樂預計30日在二軍登板，最終的4位洋將名額抉...

中職／看Julia熱舞眼冒愛心 陳晨威場邊高舉「是有的」應援

中信兄弟隊今天與樂天桃猿隊在台北大巨蛋交手，5局中場Passion Sisters的Julia登台表演，緋聞男友陳晨威在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。