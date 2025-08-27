聽新聞
中職／13885人進場！兄弟寫大巨蛋周三史上第三高票房
中信兄弟在台北大巨蛋今起連續兩天舉辦《Zespri快充 兄弟快衝！》主題日，開出13885人進場的票房，寫下大巨蛋啟用後的周三第三高票房。
台北大巨蛋在去年啟用後，周三最高票房紀錄是中信兄弟隊在2024年4月3日寫下的18072人，當時是清明連假前一日，也享有著如周五般的放假前一天紅利，去年周三次高票房僅9076人。
今年7月30日富邦悍將隊在台北大巨蛋有著Fubon Angels韓籍三本柱合體，李珠珢、李雅英、南珉貞的魅力，吸引15012人進場寫下周三次高紀錄，而今天中信兄弟的13885人是周三本季次高、史上第三，這兩場對手同樣是樂天桃猿隊。
