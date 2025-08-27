快訊

中職／看Julia熱舞眼冒愛心 陳晨威場邊高舉「是有的」應援

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
Passion Sisters的Julia登台表演，緋聞男友陳晨威在場邊看得目不轉睛，還舉起毛巾應援。圖／擷取自CPBL TV
中信兄弟隊今天與樂天桃猿隊在台北大巨蛋交手，5局中場Passion Sisters的Julia登台表演，緋聞男友陳晨威在場邊看得目不轉睛，最後甚至拿起毛巾應援，上面寫著「是有的！」

陳晨威7月初被周刊爆料，與中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia）熱戀，他也很快透過社群媒體的回應「變相示愛」，兩人在今年中職明星賽更有許多場上的甜蜜互動，大放「粉紅泡泡」。

今天比賽5局打完的中場休息時間，主場的中信兄弟啦啦隊登台表演，Julia剛好排在三壘側登台，兩首《你朝我的方向走來》、《Dirty Work》 組曲的熱舞時間，陳晨威剛好在猿隊休息區回頭觀賞，有趣一幕被轉播鏡頭拍下，表演結束後陳晨威更大方舉自家球隊的毛巾為Julia應援。

有趣的是，8月初兄弟啦啦隊同樣在大巨蛋對上樂天桃猿隊，當時中場表演的是兄弟啦啦隊的桃子，陳晨威也在場邊欣賞被球迷抓包，不過Julia隨後在留言區親回「我們家桃子真厲害」。

Passion Sisters的Julia登台表演，緋聞男友陳晨威在場邊看得目不轉睛，還舉起毛巾應援。圖／擷取自CPBL TV
