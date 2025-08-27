中職／胡金龍球員生涯天母最終戰 林智勝送禮溫馨擁抱

中職統一獅隊41歲胡金龍今天球員生涯最後一次到天母球場比賽，味全龍以林智勝為代表特別送上退休禮物，2人溫馨擁抱。胡金龍表示，自己對天母印象最深的賽事是2001年亞青賽。

胡金龍即將於9月20日在澄清湖棒球場進行引退賽，今天統一獅隊作客天母棒球場與味全龍交手的賽事，是胡金龍最後一次以球員身分到天母棒球場比賽。

主場球隊味全龍球團準備的禮物包含立體有聲書繪本及拍立得，象徵胡金龍退休後可多陪伴女兒，好好記錄親子時光，且由同樣也要在今年引退的「大師兄」林智勝獻上禮物，2人感性擁抱。

胡金龍致詞時表示，「謝謝味全球團給我這麼感動的儀式，謝謝葉總、味全教練球員，很緊張，也在這邊謝謝所有中華職棒球迷，希望台灣會愈來愈好。」

胡金龍接受訪問時表示，對於天母棒球場印象最深刻的是2001年亞洲青棒賽，當時就有「金鏞連線」，「因為是第一個大比賽拿下冠軍，那時候我高二、鏞基高三。」今天收到味全龍球團送的禮物後，胡金龍表示，之後也會準備禮物給林智勝，不過禮物是什麼還是秘密。

談到距離引退賽已經不到1個月，胡金龍表示，現在還是以球隊成績為目標、以團隊為主，「若能奪下總冠軍當然是最好，但可遇不可求，還是一步一步來、心態平穩一點。」