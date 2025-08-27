快訊

王義川宣布辭政策會執行長 民進黨團幹部7長只剩柯建銘

明天高溫上看38度！午後慎防雷陣雨 下周恐再有熱帶擾動發展

我去函陸方籲提供陸配除籍證明 陸委會證實：數十人陳情遭刁難

中職／曾聖安敲第500支再見安打 談心態更成長

中央社／ 台北27日電
曾聖安。味全龍提供
曾聖安。味全龍提供

中職味全龍曾聖安昨天演長傳美技、敲出再見安打，為中職史上第500支再見安打，他今天表示，自己在最後其實很緊張，但比起季初心態更成長，「就算沒有安打也可以幫助球隊。」

味全龍昨天在9局上靠著右外野手曾聖安演出美技長傳，讓獅隊陳傑憲在本壘出局，守住重要1分。龍隊與統一獅鏖戰到延長賽第10局，最後曾聖安擊出二壘方向滾地球，形成再見安打，龍隊以2比1搶勝，這也是聯盟史上第500支再見安打。

曾聖安今天表示，昨天的再見安打感覺自己沒有打好，也很驚訝這是中職第500支再見安打。曾聖安坦言，昨天在最後關鍵時刻非常緊張，不過自己在想法、心態上都有成長，「更了解在場上該怎麼做，就算自己狀況不好，守備也可以幫助球隊。」

至於第9局的美技長傳，曾聖安指出，只要有機會可以讓跑者出局，就盡全力去傳，學長郭天信也鼓勵他，就算沒有安打也可以幫助球隊，把分數守下來。

曾聖安指出，現在自己還沒有辦法把力量完全展現出來，想打的球會猶豫，總教練葉君璋今天也有指導曾聖安，主要是打擊部分。曾聖安表示，「他（葉君璋）說要積極攻擊、而不是等球，喜歡的球就不要猶豫去打，不用想說一定要打到哪個地方，全力揮棒就對了。」

中職 曾聖安

延伸閱讀

中職／曾聖安再見安龍延長賽勝獅 龍聖優質先發獲MVP

中職／曹祐齊意志堅強能扭轉劣勢 葉君璋：找回球速更好

中職／曹祐齊好投助龍勝 郭天信美技讓人想起林哲瑄

中職／龍隊新洋投除非很差否則會留 葉總淘汰誰「心裡有譜」

相關新聞

中職／李洋當運動部長很適合 陳傑憲：可為運動員發聲

奧運羽球金牌李洋將任運動部長，前中職球員工會理事長、統一獅隊球員陳傑憲表示，之前出席活動時曾遇李洋，認為李洋非常適合當運...

中職／新洋投30日二軍登板 古久保談831洋將抉擇：很困難

樂天桃猿隊今天讓陳晨威重返先發第1棒，而面臨「831洋將大限」逼近，新洋投凱樂預計30日在二軍登板，最終的4位洋將名額抉...

中職／曾聖安敲第500支再見安打 談心態更成長

中職味全龍曾聖安昨天演長傳美技、敲出再見安打，為中職史上第500支再見安打，他今天表示，自己在最後其實很緊張，但比起季初...

中職／投到眼冒金星…魏碩成每局拒絕王建民退場詢問有暖心原因

中信兄弟投手魏碩成24日在台北大巨蛋先發，即使第1局就因頭痛導致眼冒金星，還是硬撐了5局好投，賽後檢查回報平安，而魏碩成...

中職／陳九登初登場實現與陳統恩之約 王威晨相挺學弟

中信兄弟新人陳九登19日因主力捕手高宇杰感冒被升上一軍，到24日獲得生涯一軍初登場，即使只有1打席也讓他直呼興奮，而與二...

中職／王威晨、高宇杰重返先發 平野惠一談曾頌恩低潮：努力要加倍

中信兄弟王威晨因感冒下放二軍，期滿後在今天重返一軍，與高宇杰攜手回到先發，兄弟再次出現「完全體」打線，而提到曾頌恩近期的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。