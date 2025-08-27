中職／曾聖安敲第500支再見安打 談心態更成長

中職味全龍曾聖安昨天演長傳美技、敲出再見安打，為中職史上第500支再見安打，他今天表示，自己在最後其實很緊張，但比起季初心態更成長，「就算沒有安打也可以幫助球隊。」

味全龍昨天在9局上靠著右外野手曾聖安演出美技長傳，讓獅隊陳傑憲在本壘出局，守住重要1分。龍隊與統一獅鏖戰到延長賽第10局，最後曾聖安擊出二壘方向滾地球，形成再見安打，龍隊以2比1搶勝，這也是聯盟史上第500支再見安打。

曾聖安今天表示，昨天的再見安打感覺自己沒有打好，也很驚訝這是中職第500支再見安打。曾聖安坦言，昨天在最後關鍵時刻非常緊張，不過自己在想法、心態上都有成長，「更了解在場上該怎麼做，就算自己狀況不好，守備也可以幫助球隊。」

至於第9局的美技長傳，曾聖安指出，只要有機會可以讓跑者出局，就盡全力去傳，學長郭天信也鼓勵他，就算沒有安打也可以幫助球隊，把分數守下來。

曾聖安指出，現在自己還沒有辦法把力量完全展現出來，想打的球會猶豫，總教練葉君璋今天也有指導曾聖安，主要是打擊部分。曾聖安表示，「他（葉君璋）說要積極攻擊、而不是等球，喜歡的球就不要猶豫去打，不用想說一定要打到哪個地方，全力揮棒就對了。」