中職／新洋投30日二軍登板 古久保談831洋將抉擇：很困難

樂天桃猿隊今天讓陳晨威重返先發第1棒，而面臨「831洋將大限」逼近，新洋投凱樂預計30日在二軍登板，最終的4位洋將名額抉擇，猿隊總教練古久保健二坦言：「真的滿困難的。」

陳晨威先前因自打球打到小腿，缺陣一段時間後在24日以代打身分出賽，選到保送後在守備時被換下場，今天就回到先發第1棒、左外野手，古久保健二表示，晨威已經恢復到可以上場比賽，而林政華受傷回來，狀態還沒那麼好。

猿隊目前一軍三位洋投魔神樂、威能帝、波賽樂表現穩定，霸鉧德8月2日下二軍後就沒再上來，另外近期又簽下凱樂加入競爭，古久保健二表示，目前一軍三位洋投表現很好，最終要作出抉擇是滿困難的，「每一隊應該都一樣。」

凱樂今天進行牛棚練投，投手教練川岸強觀察後指出，凱樂的直球是強處，球質不錯，跟先前影片看到的預想差不多，「預計這周六會到二軍投球，看他的狀況決定下次出賽。」

至於最終4個洋將名額會留給誰？川岸強指出，這點還是要由總教練發言，但最終應該還是看選手的結果、成績，「請大家想像一下。」雖然凱樂登板後隔天就是登錄大限，「教練團會做很很多準備，到時再做決定。」

猿隊昨天宣布全數簽下今年選秀新球員，古久保健二指出，現時要評估即戰力球員有困難，其中去U18世界盃出賽的選手，回來後已經球季尾聲，要上一軍可能性低一點，而許賀捷先前已經來報到，如果能夠在二軍打出好成績，就有可能在一軍看到他的身影。