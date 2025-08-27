中職／李洋當運動部長很適合 陳傑憲：可為運動員發聲

奧運羽球金牌李洋將任運動部長，前中職球員工會理事長、統一獅隊球員陳傑憲表示，之前出席活動時曾遇李洋，認為李洋非常適合當運動部長，可以站在運動員立場發聲。

李洋是台灣奧運雙金得主，去年在巴黎奧運後宣告退役；陳傑憲則是去年世界12強棒球賽台灣隊長，幫助球隊奪下世界第一榮耀。陳傑憲今天表示，與李洋、王齊麟有在活動中遇過，「剛好有在同一個場合碰到面，稍微聊一下」。

得知今天李洋接下運動部長消息，陳傑憲表示，「一定很適合，我覺得他一定可以用運動員立場、想法、經歷，來為運動員發聲，我覺得這是他最適合的點，會覺得有一個人站在那個位置、為運動員發聲。」

陳傑憲本季右手腕有時會有不適狀況，現在也還沒有完全恢復，他坦言，「現在說不痛不可能，但也不可能直接休息等著打季後賽，要帶著球感」，因此陳傑憲強調，會在自己能力所及範圍內上場。

陳傑憲指出，雖然現在使用手腕沒辦法像以前那麼豪邁，但既然要跟它（傷勢）共存，就要尋找方法，「沒有先發就後半段準備，雖然心情上不喜歡目前這樣，無法健康出賽，但遇到問題就是要去面對。」