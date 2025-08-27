中職／投到眼冒金星…魏碩成每局拒絕王建民退場詢問有暖心原因

中信兄弟投手魏碩成24日在台北大巨蛋先發，即使第1局就因頭痛導致眼冒金星，還是硬撐了5局好投，賽後檢查回報平安，而魏碩成透露，當下真的連打者都看不清楚，投手教練王建民雖然一直勸退但自己還是想投，為了要減輕牛棚負擔。

魏碩成當天第1局就控球不穩，2次四壞加上安打形成滿壘，接著又對王柏融投出四壞保送，魏碩成臉色發白、冒冷汗，投手教練王建民與防護員都上場確認狀況，但他仍堅持以94球投完5局，僅失1分非責失，退場時球隊還是領先，只不過最終以4：8遭到台鋼雄鷹逆轉。

今天還原當下狀況，魏碩成表示，投完前2位打者後，頭突然痛了起來，「感覺快要爆炸，看暗號、看人都很模糊，以為只是暫時的想要撐一下，後來投出保送，他們上來剛好讓我緩衝一下。」

那一局投完，王建民就開始說服魏碩成休息，甚至領隊、防護員也來相勸，都被魏碩成拒絕，甚至接下來每投完1局王建民都問一次，每次魏碩成都拒絕，「我後來開玩笑跟他說，真的不行會叫你上來。」

為何不舒服還堅持續投？魏碩成表示，自己也當過中繼投手，知道牛棚有多辛苦，加上前幾場消耗比較多，「我能投幾局是幾局，一周才投一場，不想要造成球隊的負擔。」

魏碩成經過球隊檢測數值無異狀，賽後也前往醫院檢查，過程中因為關心訊息爆滿到手機過熱，頭痛一減緩，魏碩成面對爆滿訊息也很頭痛，「很想拉個群組一次回覆。」也因此他檢查沒事後，第一時間也透過社群跟球迷報平安。

至於目前狀況，魏碩成表示，已經有好轉但還是要持續測試，目前正常訓練，只是比較激烈的部分會減半，這周能不能先發自己心態上還是繼續爭取機會。