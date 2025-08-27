中職／陳九登初登場實現與陳統恩之約 王威晨相挺學弟

中信兄弟新人陳九登19日因主力捕手高宇杰感冒被升上一軍，到24日獲得生涯一軍初登場，即使只有1打席也讓他直呼興奮，而與二軍室友陳統恩「一起在一軍」的約定也真的實現。

陳九登2024年選秀會第7輪獲得中信兄弟指名，二軍出賽紀錄16場有12場蹲捕，到24日實際踏上一軍舞台代打，陳九登笑說心情很期待、亢奮，雖然一開始會擔心太緊張導致上場綁手綁腳，但真的站上場後反而感受不到緊張，就是專注當下。

升上一軍到真的出賽的期間如何調適？陳九登表示，在二軍也不是每天出賽，但即使沒有先發，也會在4、5局就到牛棚練習，讓自己隨時都在備戰狀態，這已經是習慣，所以24日那天臨時被叫上場也不會慌張。

兄弟總教練平野惠一認為，讓陳九登體驗到一軍舞台是好事，「當他有了這個體驗之後，就知道自己有哪些不足之處需要加強。」他還說，陳統恩的好表現可以帶給陳九登一些刺激。

陳九登與陳統恩在二軍時是室友，兩人也在差不多時期被升上一軍，陳九登透露，兩人過去就曾想著會不會有一天一起在一軍比賽，「沒想到這麼快就發生。」

除了有陳統恩作伴，陳九登也感受到一軍學長滿滿關懷，除了趁高宇杰沒先發的時候頻繁請益外，也有不少學長會主動來找他聊天，就連今天賽前接受媒體訪問，王威晨也刻意留在他身邊，給穀保家商學弟精神支持。

陳九登笑說，因為王威晨說自己的髮型不好看，所以都不敢脫下球帽，王威晨立刻澄清：「那是開玩笑的啦。」

另外也因為名字與英文「Jordan」諧音，也有不少隊友直接叫九登「Michael 」致敬籃球傳奇麥可‧喬丹，陳九登有些不好意思說：「我不太會打籃球。」

有過了一軍體驗，陳九登希望自己在一軍能冷靜守備，攻擊方面除了做好基本之外，也增加打點能力，在關鍵時刻能夠運用像是推進打或高飛犧牲打的戰術，為球隊做出貢獻。