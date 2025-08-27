中職／王威晨、高宇杰重返先發 平野惠一談曾頌恩低潮：努力要加倍

中信兄弟王威晨因感冒下放二軍，期滿後在今天重返一軍，與高宇杰攜手回到先發，兄弟再次出現「完全體」打線，而提到曾頌恩近期的低潮，總教練平野惠一直言：「他要成為全台灣揮棒量最多的選手才行。」

兄弟19日到24日的五場比賽雖然拿下三勝，不過期間團隊打擊率僅1成85位居六隊最低，其中曾頌恩十分低迷，5戰合計14打數僅1支安打，打擊率是0.071。

球季打到8月尾聲，曾頌恩的成績是打擊率2成07、1轟，跟去年3成04、10轟有不小落差，平野惠一表示，自己也有提醒，「他去年表現很好，今年要付出2倍的努力，不然要保持一樣好很困難。無論是分析對手、身體管理、訓練量都是，現在他是跟大家都一樣去準備。」

上周兄弟受到病毒在隊內肆虐，不少球員都是帶著不適上場，其中較嚴重的高宇杰、王威晨都在今天重返先發，分別擔任捕手、指定打擊。

平野惠一表示，先讓王威晨從指定打擊開始，而宇杰不在的期間，陳九登也以代打方式留下生涯初出賽，「讓他體驗一軍的舞台，有了這樣的感覺，他知道哪裡不足需要加強，朝這個方向去努力，（陳）統恩的好表現，也會給他刺激。」