快訊

土城汽車連撞5機車…騎士全被撞倒 38歲肇事駕駛「從沒考過駕照」

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

中職／王威晨、高宇杰重返先發 平野惠一談曾頌恩低潮：努力要加倍

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。報系資料照
中信兄弟隊總教練平野惠一。報系資料照

中信兄弟王威晨因感冒下放二軍，期滿後在今天重返一軍，與高宇杰攜手回到先發，兄弟再次出現「完全體」打線，而提到曾頌恩近期的低潮，總教練平野惠一直言：「他要成為全台灣揮棒量最多的選手才行。」

兄弟19日到24日的五場比賽雖然拿下三勝，不過期間團隊打擊率僅1成85位居六隊最低，其中曾頌恩十分低迷，5戰合計14打數僅1支安打，打擊率是0.071。

球季打到8月尾聲，曾頌恩的成績是打擊率2成07、1轟，跟去年3成04、10轟有不小落差，平野惠一表示，自己也有提醒，「他去年表現很好，今年要付出2倍的努力，不然要保持一樣好很困難。無論是分析對手、身體管理、訓練量都是，現在他是跟大家都一樣去準備。」

上周兄弟受到病毒在隊內肆虐，不少球員都是帶著不適上場，其中較嚴重的高宇杰、王威晨都在今天重返先發，分別擔任捕手、指定打擊。

平野惠一表示，先讓王威晨從指定打擊開始，而宇杰不在的期間，陳九登也以代打方式留下生涯初出賽，「讓他體驗一軍的舞台，有了這樣的感覺，他知道哪裡不足需要加強，朝這個方向去努力，（陳）統恩的好表現，也會給他刺激。」

王威晨 曾頌恩 平野惠一

延伸閱讀

中職／看見鄭浩均成長 平野惠一也提醒：別忘了背後有人守備

中職／「我假裝成後勁」平野惠一透露宋晟睿雙響砲關鍵

中職／發燒到下床都困難 王威晨變健康寶寶會合一軍

中職／22連勝後勁「有打倒價值」 平野惠一動漫熱血發言

相關新聞

中職／李洋當運動部長很適合 陳傑憲：可為運動員發聲

奧運羽球金牌李洋將任運動部長，前中職球員工會理事長、統一獅隊球員陳傑憲表示，之前出席活動時曾遇李洋，認為李洋非常適合當運...

中職／新洋投30日二軍登板 古久保談831洋將抉擇：很困難

樂天桃猿隊今天讓陳晨威重返先發第1棒，而面臨「831洋將大限」逼近，新洋投凱樂預計30日在二軍登板，最終的4位洋將名額抉...

中職／投到眼冒金星…魏碩成每局拒絕王建民退場詢問有暖心原因

中信兄弟投手魏碩成24日在台北大巨蛋先發，即使第1局就因頭痛導致眼冒金星，還是硬撐了5局好投，賽後檢查回報平安，而魏碩成...

中職／陳九登初登場實現與陳統恩之約 王威晨相挺學弟

中信兄弟新人陳九登19日因主力捕手高宇杰感冒被升上一軍，到24日獲得生涯一軍初登場，即使只有1打席也讓他直呼興奮，而與二...

中職／王威晨、高宇杰重返先發 平野惠一談曾頌恩低潮：努力要加倍

中信兄弟王威晨因感冒下放二軍，期滿後在今天重返一軍，與高宇杰攜手回到先發，兄弟再次出現「完全體」打線，而提到曾頌恩近期的...

中職／徐若瑄領銜開唱！味全龍29日主題日點燃大巨蛋

味全龍《hololive night》主題日，8月29日首日賽後特別邀請「徐若瑄 Vivian Hsu」擔任演唱嘉賓，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。