中職／徐若瑄領銜開唱！味全龍29日主題日點燃大巨蛋
味全龍《hololive night》主題日，8月29日首日賽後特別邀請「徐若瑄 Vivian Hsu」擔任演唱嘉賓，不僅將帶來數首經典歌曲，更邀請全場球迷粉絲一起將台北大巨蛋變成音樂與熱情的海洋，感受前所未有的現場魅力。
Vivian徐若瑄為身兼多職的全方位歌手，2022年於台北小巨蛋舉辦個人演唱會《VIVILAND》、2023年年底在日本二度以《黑色餅乾》登上紅白歌唱大賽、2024年發行個人最新專輯《先聽我說完》、受邀赴日與日本天后MISIA米希亞為賑災共演、以及擔任小野麗莎35週年世界巡迴演唱會嘉賓，在海內外極負盛名。
味全龍8月29日到31日《hololive night》主題日門票已全面開賣，29日周五同步推出「市民半票優惠」，設籍台北市民眾可至味全龍售票網預購「半票」，並於觀賽當日出示身分證件驗證後即可持半票進場(1張身分證限購1張)，唯現場恕不開放優惠購票及退換票。
味全龍球團鼓勵球迷搭乘捷運前往台北大巨蛋觀賽。8月29日到31日期間，凡搭乘捷運至大巨蛋的球迷，可享【捷運票價補貼】。進場後，請於館內設置的驗票機靠卡感應，如有操作疑問，請向現場工作人員洽詢。提醒您，請提早進場以避免人潮擁擠，享受最順暢的觀賽體驗。
