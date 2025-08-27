快訊

經典賽／Netflix花「5倍」150億日圓奪轉播權 日媒以「黑船」形容

聯合新聞網／ 綜合報導
經典賽日本隊大谷翔平。 美聯社
串流平台Netflix取得2026年世界棒球經典賽（WBC）日本區獨家轉播權，日本傳統電視台將無法轉播賽事。對此，日本電視界人士爆料，Netflix豪擲金額約150億日圓，是原本價碼的5倍。

Netflix昨天宣布取得WBC日本區獨家轉播權，美國電視台仍看得到，台灣地區也可以透過愛爾達體育台收看，但日本球迷只能用Netflix收看。

日本媒體《Sponichi Annex》以「黑船」形容這次事件。上屆WBC主辦方透過讀賣新聞社，將轉播權交給日本民營電視台。讀賣新聞社昨天發表聲明，「主辦方未經本公司直接將日本轉播權給Netflix。」

電視界人士透露，上屆轉播權金額約30億日圓，如今暴漲至約150億日圓（約31億新台幣），超過日本電視台可負擔的水準，未來轉播權利金恐怕還會持續上升，由資金雄厚的國際串流平台壟斷。

上屆大谷翔平率隊奪冠掀起日本棒球熱，大谷8強對義大利之戰先發，收視率48%創歷代棒球轉播第2名，如今少了電視台的便利收看管道，恐怕對棒球人氣造成影響。

文中還提到，近年體育轉播權逐漸被串流平台搶走，包含拳王井上尚彌的比賽及日本隊世界盃足球資格賽。對於WBC轉播權被搶走，日本雅虎新聞區意見調查，有73.7%網友對此事非常失望；只有10.1%認為這是好的改變。

