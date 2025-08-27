中職／張震嶽來了！9/26為雄鷹唱響「心動時刻」

台鋼雄鷹9月25、26、27、28日連續4天將主場安排於台北大巨蛋，分別與樂天桃猿、統一獅展開2連戰。除了熱血賽事，9月26、27、28日舉辦「心動時刻」主題日，第一天賽後表演嘉賓由張震嶽打頭陣，帶來精采演出。

「心動時刻」主題日連兩年在台北大巨蛋舉辦，今年主題日首日（9/26）邀請張震嶽暌違近10年再次踏上棒球場，將用自由灑脫歌聲，喚醒你我心中心動時刻。

台鋼雄鷹9月25～28日兩個系列賽、連4天在台北大巨蛋安排主場賽事，預售票已經開賣，4天3種不同票價，還推出「平日本後熱區雙日套票（限定全家Famiticket販售）」、「平日一般區雙日套票（限定現場販售）」，平日連兩天進場享票價優惠。除此之外還有入場贈品，26日送出Q版球員吊飾（B1內野熱區）、Q版球員應援手幅（B1內野一般區），入場心動好禮，邀請球迷朋友星期五晚上一起到大巨蛋台鋼雄鷹主場同樂。