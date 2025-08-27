東園少棒隊奪冠 赴紐約見索托

台北市東園國小少棒隊勇奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，昨天開心展開觀光行程，前進紐約大都會隊花旗球場，球星索托展現親和力，幫小球員們簽名、合照，勉勵他們以後上大聯盟和自己當隊友，曾在比賽中模仿索托滑步的劉韋亨，還在本人面前再秀一次。

東園國小前天在冠軍賽以七比○擊敗美國組冠軍內華達州，台灣繼一九九六年後再度奪冠，暌違廿九年的一冠讓台灣球迷相當振奮，而東園國小昨天以新科世界冠軍之姿，踏進大都會主場，與大聯盟球星相見歡。

多家紐約媒體都貼出可愛的互動畫面，小球員紛紛興奮向索托索取簽名、擊掌，而劉韋亨先前在比賽中模仿索托滑步，躍上美國媒體版面，這回見到本人，也在團隊簇擁「做一下、做一下」後，當場在本人面前重現滑步模仿秀，讓索托也笑了。索托鼓勵孩子們繼續努力，希望有一天能在大聯盟看到他們，當自己的隊友。

東園國小養成不少後來進入職棒的選手，校友之一的張奕，也透過社群網站看到這一冠，笑答印象最深的是駱政宇教練的「我上來帥一下」，他印象中駱政宇大自己一、兩屆，現在回去東園也都會遇到。至於賴教練，印象中還是嚴厲的畫面比較多，張奕說：「有溫柔的時候，也有很凶的時候，小學生都很皮啊！當然是被罵的次數比較多一點。」