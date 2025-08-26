快訊

「小英男孩」羈押禁見！鄭亦麟涉收賄遭聲押 法院凌晨裁准了

中職／艾速特控球迷航張肇元給情緒價值 洪總評價內容還OK

聯合報／ 實習記者吳妤潔、記者陳宛晶／新北即時報導
台鋼雄鷹隊以4：1擊敗富邦悍將隊。記者蘇健忠／攝影
台鋼雄鷹隊以4：1擊敗富邦悍將隊。記者蘇健忠／攝影

台鋼雄鷹隊今（26）日迎來與富邦悍將隊在新莊棒球場二連戰的首戰，終局以4：1拿下勝利。雄鷹此役由王柏融的得點圈安打送回第1分，已連續5場貢獻打點，張肇元則貢獻2分打點，其中包括1支陽春砲，也是他在本季的第8轟，獲選為單場MVP。

雄鷹一局上由王柏融敲出帶有1分打點的右外野方向安打，幫助雄鷹先馳得點；一局下，悍將馬上追平比分，范國宸擊出二壘安打，將林岳谷送回本壘。

雄鷹在二局上隨即靠張肇元陽春砲再度超前，五局上雄鷹先有曾昱磬、林家鋐四壞保送攻佔一、二壘，悍將雖換投仍無法阻擋攻勢，雄鷹靠著張肇元一壘安打再追1分。七局上，曾昱磬敲安將比數拉至3分差距。終場雄鷹以4：1收下勝利，悍將8月戰績吞下第14敗。

雄鷹先發投手艾速特投5局用球數就達96球，總計被敲出5支安打、3次四壞球保送，丟掉1分。

雄鷹總教練洪一中表示，艾速特今天控球比較不準，但危機都有處理掉，他認為投手比較怕的是順的時候都很順，但一局狀況來直接垮掉，這個問題會比較大，「今天被打沒錯，但沒什麼長打，傷害不會很大，5局掉1分，內容還算是OK。」但如果控球再加強會更好。

捕手張肇元今天也不時有為好球帶反映的動作，他對此解釋，「會做那些動作，主要是投手有反映，我們的責任就是要跟裁判做一個argue、詢問一下。」

張肇元 王柏融

延伸閱讀

中職／悍將本季第8度3連敗以上遇魔咒 前7次下一戰沒贏過

圖輯／張肇元擊出陽春全壘打 台鋼雄鷹2:1暫時領先

中職／那瑪夏「開箱秀」有雙重人格 雄鷹投教：還不知哪個是真正的他

中職／韋宏亮28日二軍投1局 雄鷹抱持希望本季一軍亮相

相關新聞

中職／悍將本季第8度3連敗以上遇魔咒 前7次下一戰沒贏過

富邦悍將隊今天再以1：4不敵台鋼雄鷹隊，輸球後吞下本季第8次3場以上的連敗，而過去7次不曾在下一場止敗，短則4連敗、長則...

中職／王博玄感冒、魔鷹腹部不適退場 洪總對教練團未知會有微詞

台鋼雄鷹隊今天以4：1擊敗富邦悍將隊，但兩位主力提前退場，總教練洪一中賽後解釋，王博玄感冒、魔鷹腹部不適。談及選手傷情，...

中職／魔鷹去留問題和啦啦隊外援一樣 洪總：都是為了職棒好看

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹本季持續繳出恐怖數據，帶領隊友一起飛，雄鷹上一軍前兩年的多一名洋將名額紅利即將到期，外界關注魔鷹明年去...

中職／雄鷹攻擊有料打出下半季最猛火力 洪總坦言比預期好

台鋼雄鷹隊季前喊話今年要飛進季後賽，如今確實展現競爭力，總教練洪一中談球隊現況，坦言比預期好很多，「尤其是攻擊，年輕人進...

中職／那瑪夏「開箱秀」有雙重人格 雄鷹投教：還不知哪個是真正的他

台鋼雄鷹隊24日「開箱」新洋投那瑪夏，面對中信兄弟隊先發5局失3分，前兩局和進入第三局後的表現判若兩人，雄鷹對他的真實能...

中職／桃猿8名選秀新人全搞定 第一指名鍾亦恩簽約金520萬

樂天桃猿隊今日宣布，已與今年選秀會選進的全部新秀球員已經正式完成簽約，包含先前已公布的許賀捷外，8名好手加入桃猿戰力行列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。