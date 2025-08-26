中職／艾速特控球迷航張肇元給情緒價值 洪總評價內容還OK

台鋼雄鷹隊今（26）日迎來與富邦悍將隊在新莊棒球場二連戰的首戰，終局以4：1拿下勝利。雄鷹此役由王柏融的得點圈安打送回第1分，已連續5場貢獻打點，張肇元則貢獻2分打點，其中包括1支陽春砲，也是他在本季的第8轟，獲選為單場MVP。

雄鷹一局上由王柏融敲出帶有1分打點的右外野方向安打，幫助雄鷹先馳得點；一局下，悍將馬上追平比分，范國宸擊出二壘安打，將林岳谷送回本壘。

雄鷹在二局上隨即靠張肇元陽春砲再度超前，五局上雄鷹先有曾昱磬、林家鋐四壞保送攻佔一、二壘，悍將雖換投仍無法阻擋攻勢，雄鷹靠著張肇元一壘安打再追1分。七局上，曾昱磬敲安將比數拉至3分差距。終場雄鷹以4：1收下勝利，悍將8月戰績吞下第14敗。

雄鷹先發投手艾速特投5局用球數就達96球，總計被敲出5支安打、3次四壞球保送，丟掉1分。

雄鷹總教練洪一中表示，艾速特今天控球比較不準，但危機都有處理掉，他認為投手比較怕的是順的時候都很順，但一局狀況來直接垮掉，這個問題會比較大，「今天被打沒錯，但沒什麼長打，傷害不會很大，5局掉1分，內容還算是OK。」但如果控球再加強會更好。

捕手張肇元今天也不時有為好球帶反映的動作，他對此解釋，「會做那些動作，主要是投手有反映，我們的責任就是要跟裁判做一個argue、詢問一下。」