中職／王博玄感冒、魔鷹腹部不適退場 洪總對教練團未知會有微詞

台鋼雄鷹隊今天以4：1擊敗富邦悍將隊，但兩位主力提前退場，總教練洪一中賽後解釋，王博玄感冒、魔鷹腹部不適。談及選手傷情，洪總對教練團也有話要說，不太開心自己賽前未獲通知，「我剛剛有跟鄧教練（首席教練鄧蒔陽）說，感冒要讓我知道，要不要上場是我來裁決。」

雄鷹此役前6局打完僅取得3：1領先，並不算保險的分差，但第7局的攻勢在吳念庭保送上壘後，下一棒卻未見魔鷹走上打擊區，而是換上代打郭阜林，已經引起外界好奇。王博玄則在8局下的守備換人退場。

洪總表示，王博玄感冒、魔鷹腹部不適，「我剛剛有跟鄧教練講，感冒要讓我知道、要跟我報告，為什麼感冒不跟我講，他們說選手說可以。」他表示，可以理解選手都想為球隊拚鬥，都會說可以，「但該休息還是要休息，不是真的不行了、打不好才說有感冒，這樣哪裡對。」

至於明天能否上陣，洪一中表示，自己也要再去了解一下狀況，「感覺是沒到沒力，只是有點咳嗽。」