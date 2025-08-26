聽新聞
中職／悍將本季第8度3連敗以上遇魔咒 前7次下一戰沒贏過
富邦悍將隊今天再以1：4不敵台鋼雄鷹隊，輸球後吞下本季第8次3場以上的連敗，而過去7次不曾在下一場止敗，短則4連敗、長則7連敗。
悍將此役由黃保羅先發只投3.2局，被敲4安打、失2分，出現5次四死球保送，4局還沒投完，用球數已達87球，首局保送曾子祐後，被吳念庭、王柏融都敲安打丟掉1分，第2局再挨張肇元的陽春砲。
張瑞麟第4局接手一、三壘有人危機，對吳念庭飆K，第5局也連K魔鷹、王柏融開局，卻在接下來出現兩保送，悍將改由江國豪面對張肇元，敲出左外野方向安打再貢獻1分打點。
江國豪一路吃完剩下局數，繳出後援4.1局失1分好投，為第7局曾昱磬的二壘打幫助雄鷹再添分數入袋。
雄鷹由洋投艾速特先發，投5局用球數也達96球，被敲5安打、失1分，失分出現在首局林岳谷一壘打、范國宸二壘打串連，悍將此後未再有分數進帳，近3場合計只拿到2分。
