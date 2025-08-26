中職／曾聖安再見安龍延長賽勝獅 龍聖優質先發獲MVP

中職味全龍今天與統一7-ELEVEn獅隊交手，兩隊鏖戰至延長賽第10局，龍隊靠著曾聖安再見安打以2比1拿下近期3連勝，先發投手龍聖7局無責失分好投、奪下單場MVP。

龍隊今天在主場天母棒球場迎戰獅隊，1局下1人出局後李凱威敲出安打，吉力吉撈．鞏冠二壘打幫助球隊先馳得點；獅隊前3局沒有拿下分數，4局上陳傑憲率先敲出二壘打，靠著接連滾地球、捕逸跑回追平分。

兩隊5到9局都沒有拿下分數，9局打完1比1僵持不下，突破僵局制10局上獅隊1分未得，龍隊10局下靠著犧牲觸擊攻占三壘，曾聖安敲出二壘方向內野安打，送回球隊再見分，幫助球隊搶勝，也是曾聖安生涯首支再見安打。

龍隊今天4任投手都沒有責失分，洋投龍聖（ZacLowther）總計用90球投7局，僅被敲出2支安打，投出4次三振、1次四壞保送，失掉1分非責失分，無關勝敗，優質先發獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊8局開始啟動牛棚，林子昱、陳冠偉、陳禹勳依序登板，各投1局沒有失分，勝投記在陳禹勳身上。

龍聖接受主場MVP訪問時表示，現階段球隊狀況越來越好，登板盡量保持不要失分，就可以讓球隊更有機會贏球，他也感謝球迷進場替球隊加油，希望球迷能繼續為龍隊加油。