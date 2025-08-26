圖輯／張肇元擊出陽春全壘打 台鋼雄鷹2:1暫時領先

快訊

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台鋼雄鷹派出先發投手艾速特。記者蘇健忠／攝影
中職晚間在新莊棒球場進行台鋼雄鷹vs.富邦悍將之戰，台鋼雄鷹派出先發投手艾速特。富邦悍將派出先發投手黃保羅，台鋼雄鷹2:1暫時領先。

一局上台鋼雄鷹王柏融擊出右外野高飛一壘安打，1分打點。 二壘跑者曾子祐回本壘得分。一局下富邦悍將范國宸擊出右外野高飛二壘安打 ，1分打點。 兩隊1:1平手。

二局上台鋼雄鷹張肇元擊出左外野陽春全壘打，1分打點。助台鋼雄鷹2:1暫時領先。

富邦悍將派出先發投手黃保羅。記者蘇健忠／攝影
台鋼雄鷹 富邦悍將

