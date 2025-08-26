日職／宋家豪二軍中繼投1局2K無失分 最速149公里
旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天二軍再度登板，中繼投1局送出2K、讓對手3上3下，最快球速149公里；樂天終場以4比3擊敗讀賣巨人隊。
32歲投手宋家豪今年春訓期間出現不適，2月底在日本千葉縣內醫院接受右膝外側半月板縫合手術，直到8月23日首場二軍復健賽，中繼面對5名打者，投0.1局失掉2分（1分責失分）、最快球速151公里。
今天樂天二軍與讀賣巨人二軍交手，兩隊7局上打完樂天隊4比3領先，7局下換上宋家豪登板，三振首名打者山瀬慎之助，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局，再三振浦田俊輔，完成投球任務。
宋家豪今天總計用17球中繼投1局，沒被敲出安打、沒有四死球保送，投出2次三振、無失分，最快球速149公里，賽後防禦率6.75。
樂天隊打線中台灣野手陽柏翔今天先發9棒、守游擊，2局上敲出中外野方向飛球出局，4局上敲出右外野方向二壘打，6局上敲出中外野方向飛球出局，8局上吞下三振，總計4打數敲出1支安打，賽後打擊率2成37。
