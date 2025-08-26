快訊

上代緬甸國旗也有青天滿地紅…為何酷似中華民國？原來不只是巧合

早上尿液呈「這顏色」當心脫水 專家揭最佳補水策略「不是喝大量就好」

日職／宋家豪二軍中繼投1局2K無失分 最速149公里

中央社／ 台北26日電
宋家豪。 報系資料照
宋家豪。 報系資料照

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天二軍再度登板，中繼投1局送出2K、讓對手3上3下，最快球速149公里；樂天終場以4比3擊敗讀賣巨人隊。

32歲投手宋家豪今年春訓期間出現不適，2月底在日本千葉縣內醫院接受右膝外側半月板縫合手術，直到8月23日首場二軍復健賽，中繼面對5名打者，投0.1局失掉2分（1分責失分）、最快球速151公里。

今天樂天二軍與讀賣巨人二軍交手，兩隊7局上打完樂天隊4比3領先，7局下換上宋家豪登板，三振首名打者山瀬慎之助，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局，再三振浦田俊輔，完成投球任務。

宋家豪今天總計用17球中繼投1局，沒被敲出安打、沒有四死球保送，投出2次三振、無失分，最快球速149公里，賽後防禦率6.75。

樂天隊打線中台灣野手陽柏翔今天先發9棒、守游擊，2局上敲出中外野方向飛球出局，4局上敲出右外野方向二壘打，6局上敲出中外野方向飛球出局，8局上吞下三振，總計4打數敲出1支安打，賽後打擊率2成37。

宋家豪 樂天金鷲 讀賣巨人

延伸閱讀

中職／黃暐傑二軍再登板中繼 已註冊本週有望一軍亮相

亞錦賽／培訓交流賽李致霖先發登板 王宇傑飆速154公里

中職／鈴木駿輔27日初登板蓄勢待發 鎖定魔鷹直言「不想輸」

MLB／道奇教頭談佐佐木朗希復健 二度登板球速回升但仍未達預期

相關新聞

中職／魔鷹去留問題和啦啦隊外援一樣 洪總：都是為了職棒好看

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹本季持續繳出恐怖數據，帶領隊友一起飛，雄鷹上一軍前兩年的多一名洋將名額紅利即將到期，外界關注魔鷹明年去...

中職／雄鷹攻擊有料打出下半季最猛火力 洪總坦言比預期好

台鋼雄鷹隊季前喊話今年要飛進季後賽，如今確實展現競爭力，總教練洪一中談球隊現況，坦言比預期好很多，「尤其是攻擊，年輕人進...

中職／那瑪夏「開箱秀」有雙重人格 雄鷹投教：還不知哪個是真正的他

台鋼雄鷹隊24日「開箱」新洋投那瑪夏，面對中信兄弟隊先發5局失3分，前兩局和進入第三局後的表現判若兩人，雄鷹對他的真實能...

中職／桃猿8名選秀新人全搞定 第一指名鍾亦恩簽約金520萬

樂天桃猿隊今日宣布，已與今年選秀會選進的全部新秀球員已經正式完成簽約，包含先前已公布的許賀捷外，8名好手加入桃猿戰力行列...

中職／富邦女神潔潔以特技演出宣告「我不是靠爸族」 中場獨秀再次驚艷全場球迷

富邦Angels啦啦隊成員潔潔（知名舞蹈家藍波老師之女），於8月26日的球賽中場演出中，以一系列高難度特技表演驚艷全場，展現她的努力與實力。倒立、空翻、人塔等危險動作皆完美呈現，現場球迷紛紛讚嘆：「真

日職／宋家豪二軍中繼投1局2K無失分 最速149公里

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天二軍再度登板，中繼投1局送出2K、讓對手3上3下，最快球速149公里；樂天終場以4比3擊敗讀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。