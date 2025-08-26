中職／黃暐傑二軍再登板中繼 已註冊本週有望一軍亮相
中職味全龍隊今年選秀首輪選進具有美職大聯盟資歷投手黃暐傑，今天二軍再度登板，中繼投1局失掉2分責失分、最快球速149公里；龍隊已新註冊黃暐傑，有機會本週一軍亮相。
中職味全龍隊投手黃暐傑15日開始在二軍出賽，今天於二軍與富邦悍將比賽、龍隊2比1領先時登板，6局上讓首名打者葉子霆靠不死三振上壘，接著連續投出2次四壞保送，被童堉誠敲出高飛犧牲打失分，再因滾地球再掉1分。
黃暐傑今天總計用21球投1局，沒被敲出安打，投出2次四壞保送、1次三振，另有1次暴投，失掉2分都是責失分；龍隊終場以5比4搶勝，黃暐傑無關勝敗。
黃暐傑目前為止二軍總計3場出賽，投3局失掉2分責失分，最快球速為22日登板投出150公里；龍隊今天球員異動新註冊黃暐傑，黃暐傑有機會本週一軍亮相。
