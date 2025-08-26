亞錦賽／培訓交流賽李致霖先發登板 王宇傑飆速154公里

中職味全龍隊投手李致霖加入亞錦培訓隊，赴日移地訓練，今天先發投3局失2分、最速149公里，牛棚投手王宇傑登板飆速，投1局最速154公里；培訓隊終場以3比4，不敵社會人隊日本制鐵。

亞洲棒球錦標賽台灣培訓隊16日啟程赴日移地訓練，備戰9月在中國開打的正式賽，今天第6戰與社會人隊日本制鐵交手，日本制鐵總教練是職棒退役球星渡邊俊介。

亞錦培訓隊今天派出中職味全龍隊投手李致霖先發，李致霖1局下被首名打者敲出安打，但連抓3個出局數、沒有失分，2局下面對首名打者也被敲出安打，接著投出保送，一度讓對手攻占二、三壘，但及時回穩，沒有失掉分數。

3局下，李致霖遇到危機，單局被敲出3支安打，投出1次四壞保送，失掉2分，3局投完兩隊平手時退場；李致霖總計投3局失2分、單場最快球速149公里。

培訓隊今天1局上靠著潘俊宇、蔡智榆、楊振裕接連安打，開賽攻下2分，2到6局都沒能再攻下分數，直到7局上再靠著潘俊宇適時安打再拿1分。

培訓隊4局啟動牛棚，高偉強、林浩瑋、王宇傑依序登板，高偉強失掉2分（1分責失分），其餘投手沒有多掉分數；王宇傑後援1局，沒被敲出安打、無失分，飆速154公里。