亞錦賽／培訓交流賽李致霖先發登板 王宇傑飆速154公里

快訊

中央社／ 台北26日電
中職味全龍隊投手李致霖加入亞洲棒球錦標賽台灣培訓隊赴日移地訓練，26日與社會人隊日本制鐵打交流賽，兩隊開心合影留念。中華民國棒球協會提供
中職味全龍隊投手李致霖加入亞錦培訓隊，赴日移地訓練，今天先發投3局失2分、最速149公里，牛棚投手王宇傑登板飆速，投1局最速154公里；培訓隊終場以3比4，不敵社會人隊日本制鐵。

亞洲棒球錦標賽台灣培訓隊16日啟程赴日移地訓練，備戰9月在中國開打的正式賽，今天第6戰與社會人隊日本制鐵交手，日本制鐵總教練是職棒退役球星渡邊俊介。

亞錦培訓隊今天派出中職味全龍隊投手李致霖先發，李致霖1局下被首名打者敲出安打，但連抓3個出局數、沒有失分，2局下面對首名打者也被敲出安打，接著投出保送，一度讓對手攻占二、三壘，但及時回穩，沒有失掉分數。

3局下，李致霖遇到危機，單局被敲出3支安打，投出1次四壞保送，失掉2分，3局投完兩隊平手時退場；李致霖總計投3局失2分、單場最快球速149公里。

培訓隊今天1局上靠著潘俊宇、蔡智榆、楊振裕接連安打，開賽攻下2分，2到6局都沒能再攻下分數，直到7局上再靠著潘俊宇適時安打再拿1分。

培訓隊4局啟動牛棚，高偉強、林浩瑋、王宇傑依序登板，高偉強失掉2分（1分責失分），其餘投手沒有多掉分數；王宇傑後援1局，沒被敲出安打、無失分，飆速154公里。

