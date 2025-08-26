中職／張奕母校奪世界冠軍 滑手機看到都是來帥一下的駱教練單身

台北市東園國小拿下威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，為台灣奪下暌違29年的一冠，身為校友的張奕，在去年拿下世界12強賽冠軍後，還曾回到母校一遊，如今看小學弟們也晉升「世界冠軍」，被問到昨天有沒有看到賴敏男教練的激動情緒，他笑答，看到比較多的是「我來帥一下」的駱政宇教練。

台灣在1996年由高雄市復興國小少棒隊帶回史上第17冠後，第18冠的到手足足等了29年；這29年期間，東園國小為第5度拿到代表權，與桃園市龜山國小並列最多次，然而張奕這屆雖有不少後來知名度頗高的好手，包括李宗賢、蔡奕玄都打進職棒，以及後來轉往演藝圈發展的曹佑寧，但據張奕回憶，「我這屆很爛，（成績）大概都中段而已」。

他已想不起自己這屆的東園距離代表權有多遠，但記得賴敏男後來說，他們這屆是屬於大器晚成的類型，「他說我們這屆質不是很好，但之後長大都是有自己的發展。」

賴敏男昨天率隊奪冠後在記者會上激動哽咽，過去4次叩關都失利，終於在第5次一圓夢想。被問到是否有看到賴教練的情緒，張奕笑答：「我刷社群都是看到都是你們在帥，我也要帥一下，還有說駱教練現在單身。」他印象中駱政宇大自己1、2屆，從小就知道他，現在回去東園也都會遇到。至於賴教練，印象中還是嚴厲的畫面比較多，張奕說：「有溫柔的時候，也有很兇的時候，小學生都很皮啊！當然是被罵的次數比較多一點。」