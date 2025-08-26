中職／那瑪夏「開箱秀」有雙重人格 雄鷹投教：還不知哪個是真正的他

台鋼雄鷹隊24日「開箱」新洋投那瑪夏，面對中信兄弟隊先發5局失3分，前兩局和進入第三局後的表現判若兩人，雄鷹對他的真實能耐還在觀察中，投手教練橫田久則就笑答，還不知道哪一個是真正的他。

雄鷹在831大限前的洋投選擇，在決定留用櫻井周斗、註銷吉田一將之際就已經確定，今年留到大限後的洋投就是後勁、艾速特、那瑪夏和櫻井周斗，加上洋砲魔鷹。

那瑪夏「開箱」開高走低，當天媒體標題多是「虐殺」為主，總教練洪一中今天強調：「我是說前兩局」，進入第三局後控球有些狀況；橫田久則表示，只看一場還沒辦法判斷，「開局真的投得很好，但不知道前兩局和後三局，哪個才是真正的那瑪夏。」

雄鷹還有機會有新戰力準備投入前線，選秀狀元韋宏亮將在28日在二軍出賽，橫田久則指出，因為他之前都是投中繼，所以先設定在二軍投1局，他剛來球隊報到時，身體狀況還沒到位，現在有好一點。被問到之後的出賽規畫、一軍時程，他強調，重點還是要看投入比賽後的狀況，「目前還沒辦法預測他接下來會怎樣。」