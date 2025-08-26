聽新聞
中職／雄鷹攻擊有料打出下半季最猛火力 洪總坦言比預期好
台鋼雄鷹隊季前喊話今年要飛進季後賽，如今確實展現競爭力，總教練洪一中談球隊現況，坦言比預期好很多，「尤其是攻擊，年輕人進步很多。」
雄鷹今年開訓設定目標就是季後賽，當時豪言一出，不少球迷覺得難度高，但洪總當時受訪解釋他擘劃中的球隊爭冠實力，由於年輕選手球技與自信經過第一年後都有成長，球隊今年加強尋找洋投的力道，「如果進來表現是我們預期，以我們現有攻擊能力加上洋投，要進入季後賽是有可能的。」
洪一中所提到的「現有攻擊能力」，如今看來確實有料，雄鷹能在下半季展現競爭力，攻擊實力功不可沒，至今天賽前，下半季團隊打擊率0.280、上壘率0.356、長打率0.378、攻下140分都是6隊之冠。雄鷹目前居下半季第二、全年度第三，搶季後賽門票確實大有可為。
今天賽前受訪談到球隊現況，洪總卻說確實比預期好很多，尤其是在攻擊方面，可以看到年輕選手的成長。
洪一中談選手養成有感而發，「很多選手其實資質都不錯，但有的表現不理想，是因為沒有給他足夠的打席機會，但我們量就這麼多，只能挑比較有可能的就給他多一點，有的選手會怨嘆機會少，但職棒就是這樣。」
