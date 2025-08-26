中職／韋宏亮28日二軍投1局 雄鷹抱持希望本季一軍亮相

快訊

中央社／ 新北26日電
台鋼雄鷹隊選秀狀元投手韋宏亮。中央社(資料照)
台鋼雄鷹隊選秀狀元投手韋宏亮。中央社(資料照)

中職台鋼雄鷹隊狀元投手韋宏亮持續隨隊一軍，投手教練横田久則透露，韋宏亮預計28日到二軍投1局；能否今年一軍亮相，球隊抱持希望，但還是要看實際出賽狀況才能評估。

雄鷹隊今年選秀狀元選進具有業餘社會隊資歷的投手韋宏亮，也期待成為即戰力，韋宏亮加盟後持續隨隊一軍，持續進牛棚練投和實戰投打練習（LiveBP）。

雄鷹隊投手統籌教練横田久則賽前接受媒體聯訪表示，韋宏亮預計28日下二軍出賽，對手是富邦悍將，知道過去韋宏亮業餘時期出賽多定位中繼，所以目前設定讓其二軍投1局、觀察狀況。

被問起韋宏亮是否有機會本季在一軍亮相，横田久則表示，當然要看狀況，但球隊本來就是抱持著這樣的希望，所以才會讓韋宏亮一直隨隊一軍。

橫田久則也提到，韋宏亮一開始看起來身體的調整狀況還沒有那麼好，但經過一段時間，有慢慢好轉，目前沒辦法預測接下來會怎樣，一切都要看二軍實戰出賽再評估。

