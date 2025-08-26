中職／魔鷹去留問題和啦啦隊外援一樣 洪總：都是為了職棒好看

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹本季持續繳出恐怖數據，帶領隊友一起飛，雄鷹上一軍前兩年的多一名洋將名額紅利即將到期，外界關注魔鷹明年去留，總教練洪一中引用「啦啦隊論」有觀點。

中職給予新軍前兩年多一名洋將名額，限定不可全投手或全野手，因此「保底」一個洋砲名額，雄鷹慧眼識英雄找到魔鷹，繳出鬼神級數據，去年貢獻30轟、99分打點的恐怖數據，本季依然兇猛，至今天賽前，本季打擊率0.313、24轟都排第一，64分打點則居第二。

賽前被問到魔鷹暫居打擊榜領先，洪一中直接反問：「又要問明年要不要留他嗎？」他無奈說，每次講到這個話題，感覺外界都會覺得雄鷹因為魔鷹而丟出這個議題，他說：「這是比較狹隘的想法。」

洪一中表示：「中職還是需要有洋砲比較好，就像中職元年，到現在都還有很多老球迷耳熟能詳的洋砲。」

「奇怪，你們都怕職棒被外國人佔據工作機會，怎麼沒有考慮啦啦隊被國外佔據工作機會，為什麼啦啦隊就可以，只要可以拉球迷進來，所有元素都要拉進來。」洪一中說，引進外援啦啦隊是為了票房，道理是一樣，中職要好看，還是需要洋砲，「有的人會說這樣會壓縮本土選手空間，我跟你說啦！職業球隊要有收入、要有球迷，這不是佔不佔空間的問題。」

至於雄鷹究竟有沒有留下魔鷹的計畫？洪一中表示，大家都可以有自己意見，魔鷹在台灣很受歡迎、有很多球迷，「但球隊還是要去考慮整體需求，可以留下他是最好，我也希望。」他坦言，「少了一個這麼強的打擊戰力，對球隊整個攻擊影響一定很大，就是看能不能盡量找出一個好的方式。」