東園國小少棒奪世界冠軍 議員卻爆缺訓練場地

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市東園國小棒球隊遠征LLB威廉波特世界少棒錦標賽，一路過關斬以7比0擊敗美國隊，暌違29年再為台灣奪金。圖／北市教育局提供
北市東園國小棒球隊遠征LLB威廉波特世界少棒錦標賽，一路過關斬以7比0擊敗美國隊，暌違29年再為台灣奪金。圖／北市教育局提供

台北市東園國小少棒隊勇奪威廉波特少棒世界大賽冠軍，成為了台灣之光。不過，當地議員劉耀仁反映，小選手們缺乏訓練場地，時段和硬體設施都需要改善。

北市體育局說，青年公園棒球場地明年起會提供更多訓練時段，相關修繕工程預計於明年3月完工啟用。

劉耀仁說，東園國小少棒隊奪下世界冠軍，但孩子們在自己社區仍舊沒有穩定的訓練基地，雖然青年公園棒球場經整建、鋪設人工草皮，但還是會有場地經常被社區壘球社團排擠，少棒隊練球時段不穩定。

他指，加上目前借用程序仍須透過教育局出具公文，教練與學校需耗費大量時間奔走，導致訓練資源流失。而為了兼顧壘球使用，場內甚至沒有符合少棒比賽需求的投手丘，造成訓練與實際比賽有落差。

他也說，就連看板、內外野座位、全壘打牆等設施仍待升級，離「世界冠軍城市」的標準場地仍有差距。

劉耀仁建議，青年公園棒球場應該明確公告為「棒球專用」場地。同時，建立少棒專屬訓練時段保障制度，也要規畫球場中長期升級，朝國際比賽標準邁進。

北市體育局表示，目前已於學期間平日的下午2時至7時、寒暑假平日的上午8時至下午7時，優先供東園國小少棒隊使用。明年起再增列每周六上午8時至12時時段，若球隊另有額外使用需求，也會給予協助。

體育局說，青年公園棒球場已於今年五月設投手丘，屬符合國際少棒賽事標準的場地，現在場地進行修繕，預計年底完成系統優化更新等，明年3月起可提供最優質少棒場地。

棒球 威廉波特

東園國小少棒奪世界冠軍 議員卻爆缺訓練場地

